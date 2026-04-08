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Польська мережа магазинів Pepco розглядає вихід на ринок України. Однак остаточного рішення ще немає

Польська мережа магазинів Pepco розглядає вихід на ринок України

Польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco розглядає вихід на ринок України.

Як повідомили в Асоціації ритейлерів України (RAU), перші магазини бренду можуть відкритися в 2026 році, а в планах – до кінця року відкрити до 5-10 локацій.

За даними Асоціації, консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA) як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні займається пошуком найкращих локацій для ритейлера, і наразі вже ведуться переговори технічного відділу Pepco з підрядниками щодо облаштувальних робіт в певних локаціях.

Позиція бренду

Однак у Pepco заявили, що компанія ще не ухвалила рішення щодо виходу на український ринок, пише Liga net.

"Щодо цього (виходу на український ринок, – ред.) нічого не змінилося. Хоча Україну визнають важливим ринком, наразі рішення щодо виходу на нього ще не ухвалене", – зазначили в пресслужбі компанії.

Про компанію

Популярна польська мережа Pepco наразі має у світі 1300 магазинів, де продається переважно одяг та товари для дому за низькими цінами. Компанія працює з 1990 року та щомісяця обслуговує понад 41 млн клієнтів.

У 2025 році виторг компанії зріс на 8,7% – до 865 млн євро, а чистий прибуток – на 19,7% і становить 219 млн євро.

Бренд входить до групи Pepco Group та забезпечує 93% доходу групи та 92% площі магазинів.

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Раніше повідомлялося, що турецький бренд Koton закриває магазини в Україні після восьми років роботи на ринку.

До того стало відомо, що мережа спортивних магазинів Reebok припиняє роботу в Україні, а останні два магазини в Києві – у ТРЦ Retroville та SkyMall – закриються навесні 2026 року.

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