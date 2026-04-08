Польська мережа магазинів Pepco розглядає вихід на ринок України. Однак остаточного рішення ще немає

Польська мережа магазинів одягу та побутових товарів Pepco розглядає вихід на ринок України.

Як повідомили в Асоціації ритейлерів України (RAU), перші магазини бренду можуть відкритися в 2026 році, а в планах – до кінця року відкрити до 5-10 локацій.

За даними Асоціації, консалтингова компанія Retail&Development Advisor (RDA) як офіційний ексклюзивний представник Pepco в Україні займається пошуком найкращих локацій для ритейлера, і наразі вже ведуться переговори технічного відділу Pepco з підрядниками щодо облаштувальних робіт в певних локаціях.

Позиція бренду

Однак у Pepco заявили, що компанія ще не ухвалила рішення щодо виходу на український ринок, пише Liga net.

"Щодо цього (виходу на український ринок, – ред.) нічого не змінилося. Хоча Україну визнають важливим ринком, наразі рішення щодо виходу на нього ще не ухвалене", – зазначили в пресслужбі компанії.

Про компанію

Популярна польська мережа Pepco наразі має у світі 1300 магазинів, де продається переважно одяг та товари для дому за низькими цінами. Компанія працює з 1990 року та щомісяця обслуговує понад 41 млн клієнтів.

У 2025 році виторг компанії зріс на 8,7% – до 865 млн євро, а чистий прибуток – на 19,7% і становить 219 млн євро.

Бренд входить до групи Pepco Group та забезпечує 93% доходу групи та 92% площі магазинів.

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Раніше повідомлялося, що турецький бренд Koton закриває магазини в Україні після восьми років роботи на ринку.

До того стало відомо, що мережа спортивних магазинів Reebok припиняє роботу в Україні, а останні два магазини в Києві – у ТРЦ Retroville та SkyMall – закриються навесні 2026 року.