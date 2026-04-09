Уряд направить понад 2,5 мільярда на нові зарплати викладачів: хто отримає доплати у 2026 році?

Міністерство освіти і науки перерасподілить частину видатків держбюджету на 2026 рік, аби забезпечити підвищення заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, що фінансуються за бюджетними програмами відомства.

Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів 8 квітня, повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про перерозподіл 2,5 млрд грн бюджетної програми 2211410 "Підвищення престижності праці у сфері освіти" на інші програми міністерства, необхідні для запуску з 1 січня 2026 року першого етапу оголошеного підвищення заробітних плат на 30%.

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"Розпорядження застосовується з 1 січня 2026 року. Тобто цей перерозподіл покриває потребу у видатках на підвищені на 30% посадові оклади від початку року і компенсує ті виплати, які заклади вже здійснювали в межах тимчасових помісячних асигнувань за загальним фондом. Іншими словами, з 1 січня викладачі наших університетів і академій отримують підвищену заробітну плату, а необхідний ресурс для продовження цих виплат тепер закріплено у відповідних бюджетних програмах", – пояснив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Він зазначив, що другий етап підвищення зарплат запланований на 1 вересня 2026 року ‒ ще плюс 20% до посадового окладу, як передбачено бюджетними рішеннями на 2026 рік.

"Що стосується спеціальних фондів, то тут в університетах треба раціонально використовувати кошти і розраховувати свої можливості, щоб насправді всім можна було виплачувати підвищені зарплати", ‒ підкреслили у Міносвіти.

Крім того, цим же розпорядженням виділено 605 млн грн на забезпечення підвищення зарплат працівників закладів фахової передвищої освіти.

Як повідомлялося, Міносвіти представило оновлену модель підвищення заробітних плат педагогічним працівникам, яку планують запровадити з 2027 року. У відомстві пропонують збільшити посадові оклади та інтегрувати до них надбавку за престижність праці. Такий підхід має зробити основну частину виплат гарантованою й зменшити залежність від рішень місцевих громад.

Крім того, планується закріпити в посадовому окладі доплати за роботу в несприятливих умовах. Базову виплату в розмірі 2 тисяч гривень включать до окладу, а додаткові 2 тисячі залишаться для педагогів, які працюють у прифронтових та прикордонних громадах.