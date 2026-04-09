Діти з інвалідністю підгрупи А отримають одноразову допомогу: про які суми йдеться?
Кабінет Міністрів схвалив Постанову про розподіл коштів із рахунка, призначеного для гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.
Документ передбачає одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн дітям з інвалідністю підгрупи А, які проживають у дев’яти прифронтових областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.
Очікується, що допомогу отримають близько 9 тисяч дітей у цих регіонах.
Як формуватимуть списки
Формування списків отримувачів здійснюється на основі даних Єдиної інформаційної системи соціальної сфери:
- Після перевірки інформації, зазначеної у списках, Пенсійний фонд повідомляє громадян про право на отримання допомоги.
- Сповіщення надходить у "Дії" (за умови встановленого застосунка).
- Якщо повідомити через "Дію" неможливо, ПФУ інформує отримувачів за допомогою мобільного зв’язку або електронних повідомлень щодо можливості та строків звернення до сервісних центрів.
Як здійснюватимуться виплати
Виплата здійснюється одному з законних представників дитини, який отримує державну соціальну допомогу для дитини з інвалідністю підгрупи А. Кошти перераховуються на той самий банківський рахунок, на який надходять соціальні виплати. Кошти надаються у безготівковій формі, а родина може використати їх на будь-які потреби дитини.
Допомога призначається лише тим родинам, які не отримували одноразову виплату в опалювальному сезоні 2025/2026 у межах програми "Зимова підтримка".
Нагадаємо, з 1 січня в Україні вступив у дію закон, який збільшив розмір "дитячих" виплат та розширив програму підтримки родин. Нові положення спрямовані на фінансову допомогу батькам і створення умов для ефективного поєднання роботи та виховання дітей.
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