Діти з інвалідністю підгрупи А отримають одноразову допомогу: про які суми йдеться?

Кабінет Міністрів схвалив Постанову про розподіл коштів із рахунка, призначеного для гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності.

Документ передбачає одноразову виплату у розмірі 6,5 тис. грн дітям з інвалідністю підгрупи А, які проживають у дев’яти прифронтових областях: Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Запорізькій.

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Очікується, що допомогу отримають близько 9 тисяч дітей у цих регіонах.

Як формуватимуть списки

Формування списків отримувачів здійснюється на основі даних Єдиної інформаційної системи соціальної сфери:

Після перевірки інформації, зазначеної у списках, Пенсійний фонд повідомляє громадян про право на отримання допомоги.

Сповіщення надходить у "Дії" (за умови встановленого застосунка).

Якщо повідомити через "Дію" неможливо, ПФУ інформує отримувачів за допомогою мобільного зв’язку або електронних повідомлень щодо можливості та строків звернення до сервісних центрів.

Як здійснюватимуться виплати

Виплата здійснюється одному з законних представників дитини, який отримує державну соціальну допомогу для дитини з інвалідністю підгрупи А. Кошти перераховуються на той самий банківський рахунок, на який надходять соціальні виплати. Кошти надаються у безготівковій формі, а родина може використати їх на будь-які потреби дитини.

Допомога призначається лише тим родинам, які не отримували одноразову виплату в опалювальному сезоні 2025/2026 у межах програми "Зимова підтримка".

Нагадаємо, з 1 січня в Україні вступив у дію закон, який збільшив розмір "дитячих" виплат та розширив програму підтримки родин. Нові положення спрямовані на фінансову допомогу батькам і створення умов для ефективного поєднання роботи та виховання дітей.