В Україні не очікується суттєвого скорочення посівних площ через подорожчання пального та добрив, ‒ НБУ

Подорожчання пального та добрив через події на Близькому Сході може призвести до зниження норми внесення добрив, що негативно вплине на врожай у середньостроковій перспективі. Проте, враховуючи доволі високу рентабельність агросектору, у Національному банку України не очікують значного скорочення посівних площ цього року.

Про це заявив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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"Наші перспективи щодо врожаїв передусім визначатимуть погодні умови та безпекова ситуація, яка впливає на логістику", – зазначив заступник голови НБУ.

Щодо погодних умов, за його словами, на півдні можуть незначно скоротитися посівні площі кукурудзи.

"Але є і певний позитивний фактор: на відміну від попередніх років цієї зими були достатньо значні опади. Сніг – це добре для врожаю. Через морози щоправда були певні пошкодження посівів, але площа ураження незначна", – додав Лепушинський.

НБУ у січневому інфляційному звіті зберіг прогноз врожаю зернових та зернобобових на 2026 рік на рівні 62,9 млн тонн, а прогноз щодо олійних знизив з 21,4 млн тонн до 20,9 млн тонн.

Нагадаємо, станом на 7 квітня всі категорії господарств в Україні засіяли загалом 828,3 тис. га зернових та зернобобових культур, що становить 14% від прогнозованих площ. Зокрема, посіяно ярої пшениці ‒ 111,1 тис. га, ярого ячменю ‒ 420,9 тис. га, гороху ‒ 186,1 тис. га та вівса ‒ 86,5 тис. га.

Раніше в Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН повідомили, що кожне третє сільське домогосподарство в Україні зафіксувало зниження доходів за 2025 рік, а серед родин, які залежать від агросектору, цей показник досягає 48%.