"Клуб білого бізнесу" значно розширився після перегляду умов, ‒ Гетманцев. ІНФОГРАФІКА

Зміни до Податкового кодексу сприяли зростанню кількості платників, включених до оновленого Переліку Територій з високим рівнем податкової довіри, відомого також як "Клуб білого бізнесу".

Про це у "Телеграмі" повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев

За його словами, станом на початок лютого до Переліку включено 8991 платник податків, що на 1353 більше порівняно з попереднім оновленням, з яких 8410 – юридичних осіб і 581 – фізичних осіб-підприємців.

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Залежно від системи оподаткування, у Переліку перебувають 4789 платників загальної системи, 3751 платник спрощеної системи та 451 платник "Дія.City".

Платники представлені за 19 секціями КВЕД, охоплюючи практично всі галузі економіки. На думку Гетманцева, це забезпечує рівні можливості для включення до Переліку платників будь-якої системи та галузі.

Нагадаємо, у липні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – відомий як закон про "Клуб білого бізнесу".

Його ініціатором і співавтором виступив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які отримують низку переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

Вперше Державна податкова служба оприлюднила перелік підприємств, включених до "Клубу білого бізнесу", у грудні 2024 року. Тоді він налічував 8255 платників.