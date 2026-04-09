Понад 30 років, щоб наздогнати Польщу: Світовий банк погіршив прогноз для економіки України

Зростання економіки України у 2026 році сповільниться до 1,2% з 1,8% минулого року, а у 2027-му, у разі закінчення бойових дій, очікується його прискорення до 4%.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на оновлений прогноз Світового банку.

Прогнози для країни значною мірою залежать від тривалості війни та стабільної зовнішньої підтримки, наголосили аналітики. Якщо бойові дії завершаться у передбачувані терміни, у 2027 році економічне зростання може прискоритися завдяки масштабній відбудові та відновленню споживання.

Водночас воно очікується нижчим, ніж прогнозувалося раніше, через серйозні пошкодження енергетичної та промислової інфраструктури, дефіцит робочої сили та невизначеність.

Світовий банк зазначає, що добре керована реконструкція та суттєвий прогрес у євроінтеграції створюють для України чіткий шлях до динамічної, конкурентоспроможної та стійкої економіки.

Однак, на думку аналітиків, без глибоких структурних реформ це не приведе до стійкого зростання. Серед головних перешкод ‒ зниження бізнес-активності, зростання концентрації ринків, домінування низькоефективних державних підприємств, висока залежність від природних ресурсів, а також втрата дешевої енергії та східних ринків збуту.

"Навіть за довоєнних темпів зростання Україні знадобиться понад три десятиліття, щоб наздогнати рівень Польщі на момент її вступу до ЄС", ‒ йдеться у звіті.

Щоб реалізувати економічний потенціал, країні потрібна широка структурна трансформація: посилення конкуренції, зменшення ролі держави, інтеграція в глобальні ланцюги створення вартості, залучення приватного та іноземного капіталу і розвиток кваліфікованих кадрів.

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Непродумані втручання або фіскально необґрунтовані субсидії ризикують закріпити наявних гравців і поглибити дисбаланс на ринку, замість того щоб усувати структурні слабкості, наголошують у Світовому банку.

Окрім витрат на оборону, галузева політика має зосереджуватися на знятті обмежень для зростання у пріоритетних секторах ‒ з високим потенціалом експорту та іноземних інвестицій.

Це включає усунення регуляторних бар’єрів, розв’язання проблем інфраструктури, скорочення дефіциту кваліфікованих кадрів та полегшення інвестиційного клімату. Вбудовані у комплексну програму реформ, такі заходи стимулюють інновації, модернізацію та масштабування бізнесу, одночасно дозволяючи ринковому відбору працювати ефективно.

Нагадаємо, у лютому 2026 року реальний ВВП України зменшився на 1,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Таке падіння економічних показників було зумовлене руйнуваннями енергетичних об’єктів, транспортних вузлів та інших елементів критично важливої інфраструктури внаслідок російських обстрілів.