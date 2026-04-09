Більше ніж торік: Шмигаль оприлюднив плани накопичення газу у сховищах до зими

Уряд затвердив прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки, за базовим сценарієм, запаси газу у підземних сховищах станом на початок опалювального сезону мають становити 14,6 мільярда кубометрів.

Про це перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання Кризового комітету за участі представників компаній паливно-енергетичного сектору.

Він уточнив, що мінімальні записи газу у ПСГ до початку опалювального сезону мають становити 13,2 млрд кубометрів.

"Нашим орієнтиром залишається досвід попередніх опалювальних сезонів: наявність природного газу в ПСГ не менше 13,2 млрд куб. м газу на початок опалювального сезону. Це дозволить стабільно пройти зиму навіть за умов низьких температур і масованих атак. Таким чином, 13,2 млрд куб. м визначено як критично необхідний мінімум", – зазначив Шмигаль.

Водночас очільник Міненерго зауважив, що базовий сценарій накопичення газу може змінюватися, залежно від безпекових обставин.

"Продовжуємо жити в умовах війни, коли ворог цілеспрямовано атакує, зокрема і газову інфраструктуру. Очевидно, наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня. Тож з огляду на ситуацію, прогноз може коригуватися відповідно до безпекової ситуації", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, до початку минулого опалювального сезону Україна досягла цільового рівня запасів природного газу в підземних сховищах на рівні 13,2 млрд кубометрів (включно з 4,7 млрд кубометрів газу довготривалого зберігання (технологічного газу) та з урахуванням газу на тимчасово непідконтрольних територіях).

Водночас через інтенсивні обстріли газовидобувної інфраструктури Україна була змушена активно імпортувати газ взимку.