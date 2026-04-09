Румунія потіснила Україну з позиції головного експортера ріпаку до Німеччини: яка причина?

Німецькі фермери зібрали у 2025 році більше ріпаку, ніж у попередньому році. Незважаючи на збільшення внутрішньої пропозиції, імпорт ріпаку залишається високим у першій половині сезону 2025/26.

Експорт також перевищує показники попереднього року, повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на дані Федерального статистичного управління.

Німеччина імпортувала близько 3,1 млн тонн ріпаку в першій половині сезону, що більш ніж на 4% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Румунія, поставивши 873 тис. тонн, замінила Україну як найбільшого постачальника ріпаку до Німеччини.

Збільшення імпорту пов’язане зі значно більшим урожаєм у Румунії, яка більш ніж удвічі збільшила виробництво порівняно з попереднім роком і встановила новий рекорд. Україна поставила близько 752 тис. тонн, що на 39% менше, ніж за аналогічний період попереднього року.

Причиною скорочення постачань стало, зокрема, введення Україною експортних мит на ріпак і сою, які зменшили обсяги сировини на ринки ЄС. Поставки з Франції зросли на 64% ‒ до 477 тис. тонн, Нідерланди збільшили обсяги більш ніж удвічі. Канада скоротила постачання.

Імпорт ріпаку з України в ЄС з початку сезону скоротився на 43%, тоді як експорт олії, за прогнозами, зросте у 2,7 раза.

Раніше заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що Україна може збільшити посівні площі під ріпаком на третину ‒ до 1,5 мільйона гектарів, якщо конфлікт в Ірані затягнеться.

Також повідомлялося, що станом на березень Україна з початку 2025-2026 маркетингового року (липень-червень) експортувала понад 25,61 млн тонн зернових та зернобобових культур.