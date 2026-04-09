"Центренерго" зі знищеними Росією електростанціями оголосило про рекордний прибуток

Державне "Центренерго" за підсумками роботи у 2025 році отримало рекордні 4,06 мільярда гривень чистого прибутку.

Дохід компанії минулого року становив 23 млрд грн, повідомляє пресслужба "Центренерго" у Facebook.

В компанії уточнили, що 2 млрд грн минулого року було спрямовано на погашення боргів попередніх періодів, ще 2 млрд грн власних коштів витратили на відновлення після обстрілів.

"Окремо – це те, що ще вчора здавалося неможливим: власний капітал із "мінус" 6 млрд грн вийшов у "плюс" 2 млрд грн", – зазначається у повідомленні.

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Як повідомлялося, у ніч на 8 листопада 2025 року російські війська завдали наймасованішого удару по ТЕС "Центренерго" від початку війни і вони знову повністю зупинилися, заявляли в компанії.

Нагадаємо, унаслідок російських атак навесні 2024 року була знищена Зміївська ТЕС на Харківщині, а також Трипільська ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

У травні минулого року Кабінет міністрів виділив понад 1,5 млрд грн для відбудови Зміївської та Трипільської теплових електростанцій "Центренерго", однак близько 900 млн грн з цієї суми повернули до держбюджету наприкінці року, розповів Андрій Гота.