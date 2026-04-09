"Енергетичні соти" та 1,5 ГВт нової генерації: Шмигаль розповів про нову архітектуру енергосистеми
Україна створює нову архітектуру енергетичної системи, яка складатиметься з мережі "енергетичних сот", а також планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації вже цього року.
Про це перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.
Він пояснив, що "енергетичні соти" – це мережа автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.
За словами Шмигаля, нова енергетична архітектура матиме три рівні:
- атомна генерація;
- маневрові потужності, накопичувачі, і нова генерацію в точках, де система має технічний дефіцит;
- локальна автономія: когенерація, малі газові установки, децентралізоване тепло- і водопостачання.
Очільник Міненерго також повідомив, що цього року Україна планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації. За його словами, це стільки ж, скільки було введено за весь час великої війни.
Зокрема, у березні вже введено в експлуатацію 102 МВт потужностей. Крім того, державні компанії "Нафтогаз України" та "Оператор ГТС" планують до кінця року встановити 232 МВт та 92 МВт відповідно.
Шмигаль додав, що у 2026 році також проведуть новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро.
Як повідомлялося, Міненерго також затвердило прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки.
За базовим сценарієм, запаси газу у підземних сховищах станом на початок опалювального сезону мають становити 14,6 мільярда кубометрів. Водночас мінімальні записи газу у ПСГ до початку опалювального сезону мають становити 13,2 млрд кубометрів.
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