"Енергетичні соти" та 1,5 ГВт нової генерації: Шмигаль розповів про нову архітектуру енергосистеми

Україна створює нову архітектуру енергетичної системи, яка складатиметься з мережі "енергетичних сот", а також планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації вже цього року.

Про це перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Він пояснив, що "енергетичні соти" – це мережа автономних або напівавтономних кластерів, де критична інфраструктура може працювати навіть тоді, коли центральна мережа пошкоджена.

За словами Шмигаля, нова енергетична архітектура матиме три рівні:

атомна генерація;

маневрові потужності, накопичувачі, і нова генерацію в точках, де система має технічний дефіцит;

локальна автономія: когенерація, малі газові установки, децентралізоване тепло- і водопостачання.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Очільник Міненерго також повідомив, що цього року Україна планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації. За його словами, це стільки ж, скільки було введено за весь час великої війни.

Зокрема, у березні вже введено в експлуатацію 102 МВт потужностей. Крім того, державні компанії "Нафтогаз України" та "Оператор ГТС" планують до кінця року встановити 232 МВт та 92 МВт відповідно.

Шмигаль додав, що у 2026 році також проведуть новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро.

Читайте також: Шмигаль заявив про два варіанти добудови енергоблоків на ХАЕС: наразі їх оцінюють фахівці

Як повідомлялося, Міненерго також затвердило прогнозний баланс надходження та розподілу природного газу на 2026/2027 роки.

За базовим сценарієм, запаси газу у підземних сховищах станом на початок опалювального сезону мають становити 14,6 мільярда кубометрів. Водночас мінімальні записи газу у ПСГ до початку опалювального сезону мають становити 13,2 млрд кубометрів.