Мінцифрі пропонують надати командирам право обмежувати доступ військових до азартних ігор, – профільна асоціація

Асоціація українських операторів грального бізнесу (АОУГБ) запропонувала Міністерству цифрової трансформації України створити спеціальний механізм блокування військовослужбовців, які мають залежність від азартних ігор, – за участі командирів військових підрозділів.

Запропонований АУОГБ механізм дозволить змінити раніше запропоновані підходи до обмеження участі всіх військових в азартних іграх, запропоновані Мінцифри в проєкті постанови Кабміну "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх", передає Інтерфакс-Україна із посиланням на звернення Асоцації.

Зокрема, Асоціація пропонує замість обмеження доступу для більш як 1 млн військовослужбовців та фактичного внесення всіх військових до реєстру лудоманів, блокувати доступ до азартних ігор лише тим військовослужбовцям, які страждають на гральну залежність.

Таке примусове блокування відбуватиметься за участі командирів, які вперше отримають право вносити залежних в реєстр лудоманів.

"Ми вважаємо можливим підхід, за якого командири (начальники) військовослужбовців вносять до реєстру інформацію про застосування індивідуального обмеження (заборони) щодо участі відповідного військовослужбовця в азартних іграх… Порядок обмеження участі військовослужбовців має полягати не в запровадженні тотальної заборони, а у визначенні механізму адресного, індивідуалізованого обмеження доступу до азартних ігор для тих осіб із числа військовослужбовців, участь яких в азартних іграх негативно впливає або може впливати на виконання ними службових обов’язків, стан військової дисципліни чи їхній фінансовий стан на період дії воєнного стану за ініціативою командування", – йдеться у зверненні.

Відповідні пропозиції до проєкту постанови "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх" найбільша профільна асоціація операторів грального ринку вже надіслала Мінцифри.

Серед запропонованих пропозицій – дві ключові:

встановити особливий порядок застосування додаткових обмежень участ і військовослужбовців в азартних іграх на період дії воєнного стану;

надати пряме право регулятору ринку на підставі заяви командира військової частини вносити відомості про військовослужбовця до реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор.

В Асоціації також наводять юридичні аргументи, які можуть стати основою для запровадження нового удосконаленого механізму Кабміном.

Зокрема, стаття 16 закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" передбачає механізм обмеження участі в азартних іграх за ініціативою третіх осіб. Окрім того, уряд наділений повноваженнями в період воєнного стану запроваджувати особливий порядок обмеження участі військовослужбовців згідно профільного закону.

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У зверненні також зазначається, що дослідження міжнародної компанії KANTAR продемонструвало: військові грають в азартні ігри не більше, ніж у середньому українці, а проблема ігрової залежності серед військових не є масовою чи унікальною для цієї соціальної групи.

20 березня на офіційному вебсайті Міністерства цифрової трансформації було оприлюднено для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку обмеження участі військовослужбовців у відвідуванні гральних закладів та участі в азартних іграх". Проєкт передбачає повне блокування доступу до азартних ігор для більш ніж 1 млн військовослужбовців через синхронізацію реєстрів військовослужбовців і осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Уряду пропонується запровадити механізм, за яким кожен гравець перевірятиметься організатором азартних ігор на предмет того, чи є він військовослужбовцем. Для цього організатори азартних ігор (усього "Плей.Сіті" видано 34 ліцензії) надсилатимуть запит до реєстру військовослужбовців. Якщо особа перебуває в реєстрі, їй буде заблоковано доступ до гри.

Асоціація українських операторів грального бізнесу зауважує, що запропоновані обмеження стосуватимуться виключно ліцензованих операторів.

Водночас частка нелегального сегмента грального ринку, за оцінками KANTAR, Gradus і Factum, становить від 39% до 53% ринку, тоді як обсяг легального сектору оцінюється приблизно у 60 млрд грн на рік.

В АУОГБ переконані, що масовий перехід українських військовослужбовців до гри на нелегальних платформах означатиме значне зменшення податкових надходжень до держави та зростання ризиків фінансування РФ через нелегальні платформи, які отримуватимуть більше доходів від українського трафіку гравців.

Відтак, 3 квітня АУОГБ звернулася до прем’єр-міністра Юлії Свириденко з листом щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів. Найбільші оператори ринку попереджають, що повна заборона участі військовослужбовців в азартних іграх не вирішить проблеми лудоманії, а лише призведе до швидкого відтоку гравців у нелегальний ринок.

Окремо зазначається, що лудоманія за своєю суттю є медичною проблемою, яку можна вирішити виключно шляхом лікування, а не адміністративними заборонами.

Також у зверненні до прем’єр-міністра наголошується, що прийняття постанови в нинішньому вигляді призведе до додаткових ризиків для національної безпеки, передусім через виникнення нових кіберризиків, пов’язаних із базами даних, які міститимуть списки всіх військовослужбовців.

Асоціація також закликала уряд провести комплексне дослідження ефективності вже запроваджених заходів до ухвалення регуляторних рішень, а також ініціювати додаткові дослідження.