Коштів вистачило на два дні: Аграрний реєстр припинив приймати заявки на дотації на корів (оновлено)

В Державному аграрному реєстрі (ДАР) призупинили приймання заявок на бюджетні дотації для утримання корів.

Вже подані заявки будуть опрацьовані в установленому порядку, повідомляється 9 квітня на сайті ДАР, який оголосив про початок прийому заявок 7 квітня.

Приймати заявки припинили "у зв’язку з надходженням заявок на суму, що відповідає доступному обсягу фінансування", пояснили у Аграрному реєстрі.

Своєю чергою у пресслужбі Мінекономіки уточнили, що у бюджеті на 2026 рік передбачено близько 800 млн грн – на виплату дотацій на утримання корів, близько 250 млн грн – на утримання кіз та овець.

Однак наразі вже отримано заявок майже на всю передбачену суму. Зокрема, на отримання дотацій на кіз та овець надійшло 1 060 заявок на 122 тис. голів, сума заявок – 244 млн грн. На корів подано 18 901 заявку на 105,64 тис. голів, сума заявок – 739,5 млн грн.

"Після опрацювання поданих заявок та затвердження всіх, що відповідають встановленим критеріям, буде повторно оголошено прийом заявок на залишок невикористаних коштів", – запевнили у міністерстві.

У Мінекономіки нагадали, що програма фінансується за сприяння міжнародного проєкту Світового банку – ARISE (Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України), що реалізується за підтримки Європейського Союзу. Проєкт є довгостроковим і діє з 2024 року.

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Як повідомлялося, 7 квітня у Мінекономіки оголосили про початок прийому заявок через Державний аграрний реєстр на дотації для утримання великої рогатої худоби (корів) та маточного поголів’я кіз і овець.

Того ж дня, 7 квітня, у Державному аграрному реєстрі повідомили про зупинку прийому заявок на дотацію для утримання кіз та овець, оскільки менш ніж за день отримали заявок на суму, що відповідає доступному обсягу фінансування.

Спеціальна бюджетна дотація надається: