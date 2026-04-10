Надходження єдиного внеску у першому кварталі перевищили 173 мільярди, ‒ ДПС

У першому кварталі 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 173,4 млрд грн.

Це на 17,2 % ‒ або на 25,4 млрд грн ‒ більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 148 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби (ДПС).

Платниками єдиного внеску є:

роботодавці (підприємства, установи, організації, дипломатичні представництва та консульські установи, військові частини, інші юридичні / фізичні особи, що проводять розрахунки із застрахованими особами);

самозайняті особи (ФОП, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства);

добровільні платники (укладають договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування);

органи, що здійснюють спеціальні виплати для окремих категорій застрахованих осіб (зокрема, Пенсійний фонд та його територіальні структури, а також Міністерство закордонних справ).

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Основні показники єдиного внеску у 2026 році

Від 1 січня 2026 року, згідно із Законом Україна "Про Державний бюджет на 2026 рік", встановлено такі параметри:

мінімальна зарплата ‒ 8 647 грн на місяць;

мінімальний страховий внесок ‒ 1 902,34 грн на місяць (22 % від мінімальної зарплати);

максимальна база нарахування єдиного внеску ‒ 172 940 грн (20 мінімальних зарплат);

максимальний страховий внесок ‒ 38 046,80 грн на місяць (22 % від максимальної бази).

Нагадаємо, за перший місяць 2026 року надходження єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 53 млрд грн. У порівнянні із січнем попереднього року це на 15 % більше, що дорівнює додатковим 6,9 млрд грн.

Як повідомлялося, Державна податкова служба оновила формат Витягу про стан розрахунків із бюджетом та фондами. Отримати цей Витяг можна в електронному вигляді через Електронний кабінет.