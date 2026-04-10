Надходження єдиного внеску у першому кварталі перевищили 173 мільярди, ‒ ДПС
У першому кварталі 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 173,4 млрд грн.
Це на 17,2 % ‒ або на 25,4 млрд грн ‒ більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надходження становили 148 млрд грн, повідомляє пресслужба Державної податкової служби (ДПС).
Платниками єдиного внеску є:
- роботодавці (підприємства, установи, організації, дипломатичні представництва та консульські установи, військові частини, інші юридичні / фізичні особи, що проводять розрахунки із застрахованими особами);
- самозайняті особи (ФОП, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, члени фермерського господарства);
- добровільні платники (укладають договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування);
- органи, що здійснюють спеціальні виплати для окремих категорій застрахованих осіб (зокрема, Пенсійний фонд та його територіальні структури, а також Міністерство закордонних справ).
Основні показники єдиного внеску у 2026 році
Від 1 січня 2026 року, згідно із Законом Україна "Про Державний бюджет на 2026 рік", встановлено такі параметри:
- мінімальна зарплата ‒ 8 647 грн на місяць;
- мінімальний страховий внесок ‒ 1 902,34 грн на місяць (22 % від мінімальної зарплати);
- максимальна база нарахування єдиного внеску ‒ 172 940 грн (20 мінімальних зарплат);
- максимальний страховий внесок ‒ 38 046,80 грн на місяць (22 % від максимальної бази).
Нагадаємо, за перший місяць 2026 року надходження єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили 53 млрд грн. У порівнянні із січнем попереднього року це на 15 % більше, що дорівнює додатковим 6,9 млрд грн.
Як повідомлялося, Державна податкова служба оновила формат Витягу про стан розрахунків із бюджетом та фондами. Отримати цей Витяг можна в електронному вигляді через Електронний кабінет.
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