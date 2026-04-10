Експорт яєць з України зріс від початку року на 18%: хто основні імпортери?
У січні-березні 2026 року Україна експортувала 36,6 тис. тонн яєць, що на 18,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на дані Державної митної служби.
У грошовому вимірі експорт яєць становив $68 млн, що на 77,1% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.
Основними імпортерами українських яєць у січні-березні 2026 року стали країни Європи:
- Іспанія (27,9%)
- Велика Британія (15,2%)
- Польща (12,6%).
Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року в Україні зафіксовано помітне зростання цін на курячі яйця. Моніторинг онлайн-магазинів провідних торговельних мереж показав подорожчання продукту: у більшості закладів мінімальна вартість упаковки збільшилася приблизно на 4,50 грн.
Середня ціна упаковки курячих яєць наразі становить 87,16 грн. Індекс споживчих цін у березні досяг 100,98%, що означає зростання на 0,98% у порівнянні з лютим. Водночас динаміка у роздрібних мережах свідчить про більш виражену висхідну тенденцію.
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