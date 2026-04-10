Експорт яєць з України зріс від початку року на 18%: хто основні імпортери?

У січні-березні 2026 року Україна експортувала 36,6 тис. тонн яєць, що на 18,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє UkrAgroConsult з посиланням на дані Державної митної служби.

У грошовому вимірі експорт яєць становив $68 млн, що на 77,1% більше, ніж у першому кварталі 2025 року.

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Основними імпортерами українських яєць у січні-березні 2026 року стали країни Європи:

Іспанія (27,9%)

Велика Британія (15,2%)

Польща (12,6%).

Нагадаємо, наприкінці березня 2026 року в Україні зафіксовано помітне зростання цін на курячі яйця. Моніторинг онлайн-магазинів провідних торговельних мереж показав подорожчання продукту: у більшості закладів мінімальна вартість упаковки збільшилася приблизно на 4,50 грн.

Середня ціна упаковки курячих яєць наразі становить 87,16 грн. Індекс споживчих цін у березні досяг 100,98%, що означає зростання на 0,98% у порівнянні з лютим. Водночас динаміка у роздрібних мережах свідчить про більш виражену висхідну тенденцію.