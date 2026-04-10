В Україні планують запровадити окремий податок для власників електромобілів, ‒ депутат

В Україні розглядають запровадження окремого податку для власників електромобілів. Таку ініціативу пов’язують зі стрімким зростанням кількості електротранспорту, а також із потребою наповнення Дорожнього фонду.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на ексклюзивний коментар народного депутата Юрія Камельчука.

За його словами, ключовою причиною є різке збільшення кількості "зелених" авто: їхній автопарк в Україні зріс із 20 тис. до майже 300 тис. одиниць. Водночас власники електромобілів, на відміну від водіїв авто з двигунами внутрішнього згоряння, не сплачують акциз, який закладений у вартість пального.

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"Це будуть додаткові кошти для Дорожнього фонду, оскільки поки що електромобілі, які в великій кількості пересуваються по території України, фактично поза податками, які йдуть на дорогу", ‒ пояснив депутат.

Камельчук зазначив, що наразі обговорюється варіант запровадження фіксованого платежу ‒ щомісячного або річного, який сплачуватимуть власники електромобілів. Усі зібрані кошти планують спрямовувати виключно на розвиток дорожньої інфраструктури.

Нагадаємо, Tesla зафіксувала перше за понад рік зростання місячних продажів у Європі, що стало позитивним сигналом для компанії на тлі посилення конкуренції з боку китайської BYD.

У лютому кількість реєстрацій нових електромобілів Tesla в ЄС, Великій Британії, Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії зросла майже на 12% у річному вимірі ‒ до 17 664 одиниць. Водночас безпосередньо в межах Європейського Союзу продажі компанії збільшилися на 29%.

Як повідомлялося, стрімке підвищення цін на пальне, спричинене війною в Ірані, підштовхує зростання попиту на вживані електромобілі в Європі. Перебої та ускладнення на заправних станціях змушують споживачів дедалі частіше відмовлятися від автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.