"Інтерпайп" долучився до будівництва офшорної ВЕС у Північному морі

Українська промислова компанія "Інтерпайп" долучилася до нового європейського проєкту у сфері альтернативної енергетики ‒ будівництва морської вітрової електростанції (ВЕС) біля узбережжя Великої Британії. Спорудження станції, розташованої за 69 кілометрів від узбережжя графства Саффолк, перебуває на завершальному етапі ‒ триває монтаж турбін.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Труби виробництва "Інтерпайп" уже застосували під час виготовлення опор для майбутніх вітрових установок. Їх також використовують як елементи причальної інфраструктури біля основ турбін, де швартуватимуться човни обслуговуючого персоналу. Загалом для проєкту виготовлено та поставлено майже 2500 тонн труб різних діаметрів.

"Особливість труб для цього замовлення полягає у товщині стінок та необхідності дотримання геометричних параметрів, а також у вимогах до стійкості металу до корозії в морському середовищі. Для нас дуже важливо відповідати очікуванням клієнтів і кінцевих користувачів", ‒ зазначив менеджер з продажу труб "Інтерпайп" на європейських ринках Хорхе Руїз.

Запуск нової офшорної ВЕС запланований на кінець 2026 ‒ початок 2027 року. Станція має виробляти щонайменше 1,4 ГВт-год енергії та забезпечувати електропостачання понад 1,3 млн домогосподарств.

Нагадаємо, компанія Інтерпайп завершила придбання заводу ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) у місті Роман, Румунія. Угоду було закрито 31 березня після отримання всіх необхідних дозволів від антимонопольних органів, а також погоджень щодо прямих іноземних інвестицій з боку українських та румунських державних структур.

Завод AMTP Roman є відомим виробником безшовних сталевих труб для клієнтів у Європі та за її межами.