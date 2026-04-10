"Має корупційні ризики": Металурги розкритикували нову модель формування тарифів на перевезення до портів Одеси

Ініціатива щодо встановлення тарифів на залізничні перевезення до портів Великої Одеси, незалежно від фактичної довжини маршруту, суперечить базовим принципам економічно обґрунтованого тарифоутворення у залізничному транспорті, де вартість має прямо корелювати з відстанню та витратами, та має значні корупційні ризики.

Про це йдеться у листі об’єднання підприємств "Укрметалургпром", що об’єднує найбільші підприємства гірничо-металургійного комплексу, на адресу віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, передає УНІАН.

В "Укрметалургпромі" нагадали, що значна частина продукції гірничо-металургійного комплексу орієнтована на експорт, а ключовим логістичним напрямком залишаються морські порти, зокрема Велика Одеса.

Відтак, вартість залізничних перевезень до портів є суттєвою складовою собівартості продукції і безпосередньо впливає на її конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. Але зараз у Мінрозвитку хочуть встановити єдиний "ручний" тариф на перевезення, незалежно від фактичної відстані перевезення.

В "Укрметалургпромі" наголосили, що така модель суперечить базовим принципам формування тарифів у залізничному транспорті, де вартість має залежати від відстані та витрат на перевезення.

Крім того, ініціатива не відповідає чинному законодавству, зокрема Статуту залізниць України, який передбачає розрахунок плати саме з урахуванням відстані, йдеться у листі.

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При цьому до обговорення нової ініціативи не були залучені власне вантажовідправники – які мають саме пряме відношення до нововведень, зауважили в об’єднанні.

"Реалізація цієї ініціативи створює системні ризики викривлення ринку: вона, де-факто, призводить до перехресного субсидіювання, коли вантажовідправники, розташовані ближче до портів, змушені компенсувати витрати тих, хто знаходиться на значно більшій відстані", – наголосили в "Укрметалургпромі".

В організації також вказують на можливі корупційні ризики, які виникають у разі впровадження такого підходу, особливо, з огляду на спосіб його просування.

"Відсутність прозорої та економічно обґрунтованої методології розрахунку цієї усередненої тарифної відстані, вибірковість у врахуванні інтересів учасників ринку, а також обмежене коло залучених до обговорення сторін створюють потенційні передумови для подальшого ручного впливу на тарифні параметри", – зазначається у листі.

В "Укрметалургпромі" попереджають, що впровадження такої моделі призведе до зростання логістичних витрат для значної частини виробників. В умовах війни це може спричинити скорочення виробництва, подальше падіння завантаженості підприємств і втрату позицій на зовнішніх ринках. Як наслідок, це вплине на валютну виручку, податкові надходження та загальну економічну стабільність країни.

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Як повідомлялося, раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) закликала Міністерство розвитку не змінювати залізничні тарифи у напрямку портів, оскільки намагання "Укрзалізниці" ввести коефіцієнти до тарифів у напрямку морських портів тільки зашкодять українським експортерам й економіці загалом.

В ЕВА зазначали, що ця ініціатива суперечить принципам рівного доступу до інфраструктури та створює ризики недотримання антимонопольного законодавства. Тому Міністерство розвитку має відмовити "Укрзалізниці" у запровадженні цих коефіцієнтів.