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Фонд держмайна знову виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту". ФОТО

Фонд держмайна виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту"

Фонд державного майна України оголосив онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій розміром 50% + 1 акція статутного капіталу АТ "Укрнафтопродукт".

Як повідомили в Фонді, торги відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Аукціон запланований на 23 квітня 2026 року, прийом заявок триває до 22 квітня, 20:00.

Стартова ціна лота складає 37,9 млн грн.

Про лот

"АТ "Укрнафтопродукт" володіє значною перевагою завдяки своєму розташуванню в одному з найбільш динамічних районів Києва. Локація на перетині ключових транспортних артерій та розвинена інфраструктура роблять об’єкт привабливим для широкого кола інвесторів", – зазначили в Фонді.

Адреса об'єкту: Київ, бульвар Верховної Ради, 34.

Загальна площа об'єктів нерухомості – 5,47 тис. кв. м, до складу яких входять:

  • будівля, лабораторний корпус 5,44 тис. кв. м – Київ, бульвар Верховної Ради, 34;
  • квартира загальною площею 32,7 кв. м – Київ, проспект Петра Григоренка, 41, кв. 70.

Окрім того, в лоті наявні земельні ділянки, зокрема, три земельні ділянки загальною площею 6,6 га, що розташовані за адресами:

  • Київ, бульвар Верховної Ради, 34;
  • Донецька область, місто Горлівка, Микитівський район, вулиця Новоналивна;
  • Херсонська область, Білозерській район, село Чорнобаївка.

Також у "Укрнафтопродукту" є один транспортний засіб – автомобіль Daewoo 1998 року випуску.

Станом на 30 вересня 2026 року на підприємстві працює 7 осіб.

На балансі компанії відсутні об'єкти, що не підлягають приватизації.

При цьому частину нерухомого майна загальною площею 2,35 тис. кв. м передано в оренду відповідно до 61 договору.

Умови продажу

Умови продажу об'єкта передбачають погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників протягом шести місяців.

Згідно з даними YouControl, 44,19% статутного фонду "Укрнафтопродукту" належать ТОВ "Концерн Нафтопродукт України", 5,81% – акціонерам згідно з реєстром.

Раніше Фонд держмайна призначав на 15 жовтня 2025 року онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій розміром 50% + 1 акція статутного капіталу АТ "Укрнафтопродукт", проте аукціон не відбувся через відсутність бажаючих взяти у ньому участь.

Фонд держмайна виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту"
Фонд держмайна виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту"
Фонд держмайна виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту"
Фонд держмайна виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту"
Фонд держмайна виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту"
Фонд держмайна виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту"

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Як повідомлялося, Фонд державного майна України провів успішний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Чечельницький спиртовий завод" у Вінницькій області.

Перед тим стало відомо, що Фонд держмайна провів онлайн-аукціон із приватизації бази відпочинку "Наука" площею 789,9 кв. м в Одеській області. За лот змагалися 26 учасників, що призвело до збільшення ціни до 10,2 млн грн. Окрім цього, покупець мав сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн грн.

Автор: 

аукціон (1413) приватизація (1419) продаж (2185) ФДМУ (1408)
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