Фонд держмайна знову виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту". ФОТО

Фонд державного майна України оголосив онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій розміром 50% + 1 акція статутного капіталу АТ "Укрнафтопродукт".

Як повідомили в Фонді, торги відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Аукціон запланований на 23 квітня 2026 року, прийом заявок триває до 22 квітня, 20:00.

Стартова ціна лота складає 37,9 млн грн.

Про лот

"АТ "Укрнафтопродукт" володіє значною перевагою завдяки своєму розташуванню в одному з найбільш динамічних районів Києва. Локація на перетині ключових транспортних артерій та розвинена інфраструктура роблять об’єкт привабливим для широкого кола інвесторів", – зазначили в Фонді.

Адреса об'єкту: Київ, бульвар Верховної Ради, 34.

Загальна площа об'єктів нерухомості – 5,47 тис. кв. м, до складу яких входять:

будівля, лабораторний корпус 5,44 тис. кв. м – Київ, бульвар Верховної Ради, 34;

квартира загальною площею 32,7 кв. м – Київ, проспект Петра Григоренка, 41, кв. 70.

Окрім того, в лоті наявні земельні ділянки, зокрема, три земельні ділянки загальною площею 6,6 га, що розташовані за адресами:

Київ, бульвар Верховної Ради, 34;

Донецька область, місто Горлівка, Микитівський район, вулиця Новоналивна;

Херсонська область, Білозерській район, село Чорнобаївка.

Також у "Укрнафтопродукту" є один транспортний засіб – автомобіль Daewoo 1998 року випуску.

Станом на 30 вересня 2026 року на підприємстві працює 7 осіб.

На балансі компанії відсутні об'єкти, що не підлягають приватизації.

При цьому частину нерухомого майна загальною площею 2,35 тис. кв. м передано в оренду відповідно до 61 договору.

Умови продажу

Умови продажу об'єкта передбачають погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників протягом шести місяців.

Згідно з даними YouControl, 44,19% статутного фонду "Укрнафтопродукту" належать ТОВ "Концерн Нафтопродукт України", 5,81% – акціонерам згідно з реєстром.

Раніше Фонд держмайна призначав на 15 жовтня 2025 року онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій розміром 50% + 1 акція статутного капіталу АТ "Укрнафтопродукт", проте аукціон не відбувся через відсутність бажаючих взяти у ньому участь.













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Як повідомлялося, Фонд державного майна України провів успішний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Чечельницький спиртовий завод" у Вінницькій області.

Перед тим стало відомо, що Фонд держмайна провів онлайн-аукціон із приватизації бази відпочинку "Наука" площею 789,9 кв. м в Одеській області. За лот змагалися 26 учасників, що призвело до збільшення ціни до 10,2 млн грн. Окрім цього, покупець мав сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн грн.