Фонд держмайна знову виставив на аукціон частку "Укрнафтопродукту". ФОТО
Фонд державного майна України оголосив онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій розміром 50% + 1 акція статутного капіталу АТ "Укрнафтопродукт".
Як повідомили в Фонді, торги відбудуться в електронній системі "Прозорро.Продажі".
Аукціон запланований на 23 квітня 2026 року, прийом заявок триває до 22 квітня, 20:00.
Стартова ціна лота складає 37,9 млн грн.
Про лот
"АТ "Укрнафтопродукт" володіє значною перевагою завдяки своєму розташуванню в одному з найбільш динамічних районів Києва. Локація на перетині ключових транспортних артерій та розвинена інфраструктура роблять об’єкт привабливим для широкого кола інвесторів", – зазначили в Фонді.
Адреса об'єкту: Київ, бульвар Верховної Ради, 34.
Загальна площа об'єктів нерухомості – 5,47 тис. кв. м, до складу яких входять:
- будівля, лабораторний корпус 5,44 тис. кв. м – Київ, бульвар Верховної Ради, 34;
- квартира загальною площею 32,7 кв. м – Київ, проспект Петра Григоренка, 41, кв. 70.
Окрім того, в лоті наявні земельні ділянки, зокрема, три земельні ділянки загальною площею 6,6 га, що розташовані за адресами:
- Київ, бульвар Верховної Ради, 34;
- Донецька область, місто Горлівка, Микитівський район, вулиця Новоналивна;
- Херсонська область, Білозерській район, село Чорнобаївка.
Також у "Укрнафтопродукту" є один транспортний засіб – автомобіль Daewoo 1998 року випуску.
Станом на 30 вересня 2026 року на підприємстві працює 7 осіб.
На балансі компанії відсутні об'єкти, що не підлягають приватизації.
При цьому частину нерухомого майна загальною площею 2,35 тис. кв. м передано в оренду відповідно до 61 договору.
Умови продажу
Умови продажу об'єкта передбачають погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників протягом шести місяців.
Згідно з даними YouControl, 44,19% статутного фонду "Укрнафтопродукту" належать ТОВ "Концерн Нафтопродукт України", 5,81% – акціонерам згідно з реєстром.
Раніше Фонд держмайна призначав на 15 жовтня 2025 року онлайн-аукціон із приватизації державного пакета акцій розміром 50% + 1 акція статутного капіталу АТ "Укрнафтопродукт", проте аукціон не відбувся через відсутність бажаючих взяти у ньому участь.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України провів успішний аукціон із приватизації єдиного майнового комплексу держпідприємства "Чечельницький спиртовий завод" у Вінницькій області.
Перед тим стало відомо, що Фонд держмайна провів онлайн-аукціон із приватизації бази відпочинку "Наука" площею 789,9 кв. м в Одеській області. За лот змагалися 26 учасників, що призвело до збільшення ціни до 10,2 млн грн. Окрім цього, покупець мав сплатити ПДВ у розмірі 2,04 млн грн.
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