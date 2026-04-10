Рівненська АЕС розширює співпрацю з Westinghouse та переходить на новий паливний цикл

Рівненська АЕС у межах співпраці з американською компанією Westinghouse готується до впровадження 18-місячного паливного циклу та підвищення потужності енергоблоків.

Про це йшлося під час візиту української делегації атомників у складі фахівців Рівненської АЕС на чолі з гендиректором Тарасом Ткачем на завод американської Westinghouse Electric Company у Швеції, де виготовляється паливо для реакторів атомних електростанцій України, повідомляє УНІАН.

Зокрема, в межах візиту делегація проінспектувала виконання контракту на постачання палива для реакторних установок Рівненської АЕС, а також обговорила подальшу співпрацю у питанні постачання американського ядерного палива в Україну.

Контракт із Westinghouse Electric Company на постачання паливних збірок для реакторів типу ВВЕР-440 Україна підписала у вересні 2020 року, в межах програми диверсифікації ядерного палива. У вересні 2023 року першу партію американського палива було завантажено в реактор ВВЕР-440 енергоблока №2 Рівненської АЕС. До цього, протягом десятиліть, енергоблоки №1 та №2 станції працювали виключно на російському ядерному паливі.

"Це стало історичною подією, адже проєкт із впровадження американського палива на енергоблоці з реактором типу ВВЕР-440 було реалізовано вперше у світовій атомній галузі. У надзвичайно стислі терміни – за півтора року – фахівці Westinghouse Electric Company спільно з інженерами Енергоатома та Рівненської АЕС виконали роботу, розраховану на шість–сім років. Це справжній інженерний подвиг", – зазначив генеральний директор Рівненської АЕС Тарас Ткач.

Наразі ядерне паливо Westinghouse частково або повністю використовується на всіх енергоблоках Рівненської АЕС.

Наступним етапом співпраці з американською компанією стане впровадження 18-місячного паливного циклу та підвищення потужності енергоблоків, що, в умовах дефіциту електроенергії, сприятиме стабільності енергосистеми України.

"У Швеції ми детально ознайомилися з повним циклом виробництва палива Westinghouse Electric Company – від створення паливної матриці до фінального пакування та підготовки збірок до відвантаження. Наразі наша спільна робота зосереджена на розробці нових паливних збірок, які будуть розраховані на роботу протягом 18-місячного паливного циклу, а також забезпечать роботу наших енергоблоків ВВЕР-1000 на підвищеному рівні потужності. Важливим етапом у реалізації цих намірів стане вивчення досвіду європейських колег, які уже перебувають на стадії переходу на подовжений паливний цикл. На відміну від європейських АЕС, які переходять на новий цикл з паливом російського виробництва, Рівненська АЕС має намір успішно пройти цей шлях, використовуючи паливо Westinghouse", – повідомив генеральний директор Рівненської АЕС.