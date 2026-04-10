Росія збільшує експорт нафти попри атаки українських дронів на ключові порти, – Reuters

Експорт нафти з основних російських західних портів на початку квітня виявився більшим, ніж у березні, попри перебої у їх роботі, спричинені атаками українських дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, а також на власні підрахунки.

За даними співрозмовників агентства, балтійські порти "Приморськ" та "Усть-Луга", а також чорноморський порт "Новоросійськ", за перший тиждень квітня завантажували близько 2 мільйонів барелів нафти на добу. У березні цей показник становив близько 1,9 мільйона барелів.

Найбільша частка експорту припала на "Приморськ", який наприкінці березня постраждав від атаки дронів, але невдовзі після цього відновив завантаження нафти, стверджують джерела.

Завантаження нафти в "Усть-Лузі" було призупинено 25 березня після атаки дронів та відновлено лише 6 квітня, тому показники цього порту у перший тиждень квітня були мінімальними.

Водночас російський чорноморський порт "Новоросійськ" призупинив відвантаження нафти 6 квітня після атаки дронів, проте вже 9 квітня частково відновив експорт нафти та пального зі свого найбільшого терміналу "Шесхаріс".

Однак різке збільшення завантажень у "Приморську" в квітні, а також високі обсяги експорту з "Новоросійська" на початку місяця поки що допомагають компенсувати проблеми з експортом нафти через Чорне море.

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Як повідомлялося, у ніч на 6 квітня Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхарис" у Новоросійську Краснодарському краї РФ, підтвердили у Генштабі ЗСУ. Супутникові знімки зафіксували пошкодження причалу та об’єктів інфраструктури нафтоналивного терміналу.

Перевалочний комплекс "Шесхаріс" – це один із ключових елементів нафтової інфраструктури Росії на Чорному морі, розташований у порту "Новоросійськ". Входить до системи компанії "Транснєфть" (через "Чорномортранснефть").