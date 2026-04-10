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Новини Допомога від Японії
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Кабмін передав структурам МВС 1,1 мільярда гранту від Японії. На що спрямують кошти?

Кабмін передав розподілив 1,1 мільярда гранту від Японії

Кабінет Міністрів затвердив розподіл коштів гранту у розмірі 4 мільярди єн (1,1 млрд грн) від Японського агентства міжнародного співробітництва JICA.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за результатами засідання уряду.

За її словами, кошти спрямують на на потреби розмінування та медичної допомоги:

  • ДСНС отримає техніку для посилення спроможностей саперів на суму 984 млн грн: від техніки розмінування і засобів захисту до навчання населення правилам мінної безпеки;
  • ще 140 млн грн піде на оснащення медичних закладів системи МВС: це обладнання для лікування і реабілітації поранених, зокрема з мінно-вибуховими травмами.

"Переходимо до практичного втілення угоди, підписаної у січні. Вдячні японським партнерам за постійну підтримку України", – додала Свириденко.

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Як повідомлялося, у квітні Україна також отримала від уряду Японії майже $1,3 млрд у рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine.

Це другий транш від Японії, профінансований за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7, загальний обсяг якого становить $50 млрд.

Загалом, з лютого 2022 року бюджетна підтримка від Японії перевищила $10,7 млрд, з яких понад $2,7 млрд надійшли у формі грантів.

Автор: 

Кабмін (7903) МВС (537) Японія (570) ДСНС (159) грант (403)
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