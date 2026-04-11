"Дія" стає головним "автохабом" України: майже третина перепродажів авто відбувається у застосунку. ІНФОГРАФІКА

Статистика свідчить, що в Україні класичне поняття "регіонального сервісного центру" поступово поступається місцем віртуальним сервісам.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

"Дія" як головний "автохаб" країни

Найбільш помітним трендом внутрішнього ринку є успіх електронних сервісів. Застосунок "Дія" фактично став "віртуальною областю" номер один, акумулювавши майже 28,6% усіх перепродажів всередині країни (19 997 угод).

Це означає, що майже кожна третя угода в Україні тепер укладається "на ходу", без прив'язки до фізичного місця проживання продавця чи покупця.

Лідери "фізичного" ринку

Серед фізичних регіонів лідером залишається місто Київ (11,1%), яке разом з Дніпропетровською (6,6%) та Одеською (5,1%) областями формує трійку найактивніших офлайн-локацій.

Цікаво, що великі промислові та портові центри продовжують утримувати високі обсяги перепродажів, попри загальний тренд переходу в "цифру".

Нагадаємо, послуга продажу авто через "Дію" доступна лише для фізичних осіб і може бути використана один раз на рік. Щоб укласти договір купівлі-продажу в застосунку, продавець повинен мати відображені в "Дії" паспорт, ІПН, свідоцтво про реєстрацію авто та зареєстровану адресу проживання.

Покупець може обрати - залишити чинні номерні знаки або замовити нові з ексклюзивною серією DI. Після заповнення всіх необхідних даних авто автоматично проходить перевірку в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.