Саудівська Аравія відновила повну потужність нафтопроводу "Схід-Захід" після атак

Саудівська Аравія відновила повну потужність перекачування нафти трубопроводом "Схід-Захід" до приблизно 7 млн барелів на добу. Про це королівство повідомило в неділю, через кілька днів після оцінки збитків, завданих його енергетичному сектору внаслідок атак під час конфлікту в Ірані.

Про це повідомляє Reuters.

Саудівська Аравія не уточнила, хто саме здійснив атаки, проте королівство перехопило багато іранських ракет і безпілотників за останні тижні.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Удари також порушили роботу ключових нафтогазових, нафтопереробних, нафтохімічних та електроенергетичних об’єктів в Ер-Ріяді, Східній провінції та промисловому місті Янбу.

За словами представників міністерства нафтової промисловості, роботи з відновлення повного обсягу виробництва тривають. Раніше удари по ньому зменшили потужності Саудівської Аравії на 300 тис. барелів на добу.

У відомстві зазначили, що швидке відновлення підвищить "надійність та безперервність поставок на місцеві та світові ринки".

Як повідомлялося, важливий саудівський нафтопровід "Схід-Захід", який дозволяє оминати Ормузьку протоку, наразі працює на максимальній потужності, перекачуючи 7 млн барелів нафти щодня.

Цей маршрут став ключовим елементом стратегічного плану королівства щодо забезпечення безперебійного експорту енергоресурсів в умовах блокування основного морського шляху. Танкерні флотилії було переспрямовано до порту Янбу на Червоному морі, який перетворився на критично важливу артерію для світового енергозабезпечення.

Нагадаємо, залізнична компанія Саудівської Аравії (SAR) запустила новий вантажний маршрут, який розроблено як альтернативу Ормузькій протоці на тлі серйозних перебоїв у морських перевезеннях у регіоні.

Ініціатива стала реакцією на блокування ключової лінії світової торгівлі та геополітичну напруженість на Близькому Сході, що значно ускладнило роботу логістичних ланцюгів.