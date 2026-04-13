Фінансові результати "Метінвесту": компанія зменшила збитки у шість разів на тлі падіння виторгу
Гірничо-металургійна група "Метінвест" за підсумками 2025 року показала змішану динаміку результатів на тлі складної ринкової та операційної ситуації. Попри зниження загального виторгу на 6% до $7,24 млрд, компанії вдалося суттєво скоротити чистий збиток до $191 млн доларів, що у 6 разів менше, ніж роком раніше.
Це відображає часткове відновлення фінансової стійкості на фоні кризових факторів у галузі, повідомляє компанія у своєму фінансовому звіті.
Погіршення доходів пояснюється зупинкою Покровської вугільної групи, зниженням світових цін і падінням продажів залізної руди, що вплинуло на весь виробничий ланцюг сталі. Додатковий тиск створили воєнні ризики, логістичні обмеження та складна кон’юнктура на глобальних ринках.
Водночас гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що частково негативний вплив вдалося компенсувати завдяки підвищенню операційної ефективності.
Попри загальне скорочення виторгу, металургійний сегмент зріс на 6% ‒ до $5,1 млрд і забезпечив 71% загального доходу. Натомість у гірничодобувному напрямі показники суттєво погіршилися: EBITDA зменшилася на 48% і становила $424 млн. У металургійному сегменті цей показник, навпаки, зріс на 51% ‒ до $437 млн.
Скоригована EBITDA групи знизилася на 24% ‒ до $765 млн, а маржинальність впала до 18% проти 21% роком раніше через зростання витрат і слабші ціни на ринку. Водночас операційний результат покращився: прибуток становив $319 млн проти збитку $858 млн у 2024 році, що пов’язано зі значним скороченням втрат від знецінення активів.
Продажі на внутрішньому ринку зменшилися на 11% ‒ до $2,3 млрд, а їх частка скоротилася до 32%. На зовнішніх ринках виторг знизився на 3% ‒ до $4,94 млрд. Найбільшим напрямом залишається Європа, яка формує 44% продажів, при цьому обсяги там зросли на 3%.
Станом на кінець року компанія мала близько $375 млн грошових коштів, а загальний обсяг єврооблігацій становив $1,26 млрд. "Метінвест" веде переговори щодо їх рефінансування та планує виконати свої зобов’язання за випусками.
Серед стратегічних кроків ‒ розширення присутності в ЄС: група придбала трубний завод у Румунії та продовжує реалізацію проєкту "зеленого" металургійного заводу в Італії.
Водночас металургійна галузь України залишається одним із ключових донорів бюджету: найбільші компанії за п’ять років сплатили 190 млрд грн податків. Однак у 2026 році ситуація може погіршитися через повне запровадження ЄС екологічного мита CBAM, попри прохання України про відтермінування через форс-мажорні обставини.
За оцінками ФРУ, це може призвести до втрат ВВП на $11,3 млрд протягом п’яти років. Наслідки вже відчутні: українські металургійні підприємства втрачають контракти в ЄС, а через скорочення виробництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" уже оголосив про закриття блюмінгового цеху та ливарно-механічного заводу, що зачепило понад 3 тис. працівників.
Нагадаємо, перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" випустив майже 50 магістрів і розпочав п’яту вступну кампанію. Освітні програми закладу орієнтовані на практичну підготовку та тісну співпрацю з реальним сектором економіки, адже підготовка інженерних кадрів має ключове значення для відновлення промислового потенціалу України.
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