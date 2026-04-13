Фінансові результати "Метінвесту": компанія зменшила збитки у шість разів на тлі падіння виторгу

Гірничо-металургійна група "Метінвест" за підсумками 2025 року показала змішану динаміку результатів на тлі складної ринкової та операційної ситуації. Попри зниження загального виторгу на 6% до $7,24 млрд, компанії вдалося суттєво скоротити чистий збиток до $191 млн доларів, що у 6 разів менше, ніж роком раніше.

Це відображає часткове відновлення фінансової стійкості на фоні кризових факторів у галузі, повідомляє компанія у своєму фінансовому звіті.

Погіршення доходів пояснюється зупинкою Покровської вугільної групи, зниженням світових цін і падінням продажів залізної руди, що вплинуло на весь виробничий ланцюг сталі. Додатковий тиск створили воєнні ризики, логістичні обмеження та складна кон’юнктура на глобальних ринках.

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Водночас гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що частково негативний вплив вдалося компенсувати завдяки підвищенню операційної ефективності.

Попри загальне скорочення виторгу, металургійний сегмент зріс на 6% ‒ до $5,1 млрд і забезпечив 71% загального доходу. Натомість у гірничодобувному напрямі показники суттєво погіршилися: EBITDA зменшилася на 48% і становила $424 млн. У металургійному сегменті цей показник, навпаки, зріс на 51% ‒ до $437 млн.

Скоригована EBITDA групи знизилася на 24% ‒ до $765 млн, а маржинальність впала до 18% проти 21% роком раніше через зростання витрат і слабші ціни на ринку. Водночас операційний результат покращився: прибуток становив $319 млн проти збитку $858 млн у 2024 році, що пов’язано зі значним скороченням втрат від знецінення активів.

Продажі на внутрішньому ринку зменшилися на 11% ‒ до $2,3 млрд, а їх частка скоротилася до 32%. На зовнішніх ринках виторг знизився на 3% ‒ до $4,94 млрд. Найбільшим напрямом залишається Європа, яка формує 44% продажів, при цьому обсяги там зросли на 3%.

Станом на кінець року компанія мала близько $375 млн грошових коштів, а загальний обсяг єврооблігацій становив $1,26 млрд. "Метінвест" веде переговори щодо їх рефінансування та планує виконати свої зобов’язання за випусками.

Серед стратегічних кроків ‒ розширення присутності в ЄС: група придбала трубний завод у Румунії та продовжує реалізацію проєкту "зеленого" металургійного заводу в Італії.

Водночас металургійна галузь України залишається одним із ключових донорів бюджету: найбільші компанії за п’ять років сплатили 190 млрд грн податків. Однак у 2026 році ситуація може погіршитися через повне запровадження ЄС екологічного мита CBAM, попри прохання України про відтермінування через форс-мажорні обставини.

За оцінками ФРУ, це може призвести до втрат ВВП на $11,3 млрд протягом п’яти років. Наслідки вже відчутні: українські металургійні підприємства втрачають контракти в ЄС, а через скорочення виробництва "АрселорМіттал Кривий Ріг" уже оголосив про закриття блюмінгового цеху та ливарно-механічного заводу, що зачепило понад 3 тис. працівників.

Нагадаємо, перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет "Метінвест Політехніка" випустив майже 50 магістрів і розпочав п’яту вступну кампанію. Освітні програми закладу орієнтовані на практичну підготовку та тісну співпрацю з реальним сектором економіки, адже підготовка інженерних кадрів має ключове значення для відновлення промислового потенціалу України.