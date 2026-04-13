Колишній банк Богуслаєва позбавлено ліцензії та буде ліквідовано: рішення НБУ (оновлено)

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "Мотор-Банк" за поданням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.

Рішення набирає чинності з моменту доведення його до відома банку та може бути оскаржене в судовому порядку протягом трьох місяців із дня його набрання чинності, повідомляє пресслужба НБУ.

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19 лютого Національний банк визнав неплатоспроможними "Мотор-банк" та "Перший інвестиційний банк" (PINbank) через невиконання вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення у встановлений строк після віднесення установи до категорії проблемних.

З 20 лютого 2026 року у "Мотор-банку" запроваджено тимчасову адміністрацію. Загальна гарантована сума відшкодування вкладникам "Мотор-банку" складала 46,9 млн грн.

3 квітня Фонд гарантування вкладів підписав угоду про передачу активів та пасивів неплатоспроможного "Мотор-банку" приймаючому банку "Асвіо Банку", що належить братам В'ячеславу та Олександру Супруненкам.

За умовами угоди, "Асвіо Банк" набув усіх прав та обов’язків боржника за вкладами фізичних осіб (у тому числі ФОП) у "Мотор-банку" (за виключенням сум уже отриманого гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів) та зобов’язання банку перед усіма кредиторами до 7-ї черги включно, тобто, фактично, усіх клієнтів-фізичних осіб та юридичних осіб, не пов’язаних з банком, на загальну суму 89,3 млн грн. Також приймаючому банку передаються активи на таку ж суму.

За даними на сайті НБУ, єдиним власником АТ "Мотор-Банк" станом на 1 січня цього року була держава в особі Фонду держмайна. Раніше власником банку був експрезидент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв, у червні 2024 року ВАКС остаточно стягнув його активи, у тому числі "Мотор-Банк", на користь держави.