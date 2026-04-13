"Прозорро.Продажі": за квартал продано активів ліквідованих банків на понад 1 мільярд

За перший квартал 2026 року в системі "Прозорро.Продажі" було проведено 33 успішні аукціони з продажу активів банків, що перебувають у ліквідації, на загальну суму 1 003,7 млн грн.

Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Із цієї суми основна частка ‒ 963,2 млн грн ‒ припала на продаж прав вимоги за кредитними договорами. Ще 27,7 млн грн отримано від реалізації об’єктів нерухомості, 4,9 млн грн ‒ від продажу автотранспортних засобів, а решта коштів сформована за рахунок інших активів, зокрема дебіторської заборгованості та основних засобів.

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У розрізі банків результати успішних аукціонів за цей період виглядають так:

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" – 961,6 млн грн;

АТ "КОМІНВЕСТБАНК" – 29,6 млн грн;

ПАТ "КСГ" – 3,0 млн грн;

АТ "МР БАНК" – 2,5 млн грн;

АТ "МЕГАБАНК" – 2,2 млн грн.

Станом на сьогодні вже отримано оплату за 29 лотів на суму 921,9 млн грн, тоді як надходження ще за 4 лоти на 81,9 млн грн очікуються.

Продаж активів банків, що ліквідуються, здійснюється через електронну систему "Прозорро.Продажі". Участь у торгах може взяти будь-хто, окрім позичальників і поручителів за відповідними кредитами, а також осіб, пов’язаних із державою-агресором. Переможцем визнається учасник, який запропонував найвищу ціну за лот. Надходження від реалізації активів спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, які ліквідуються.

Як повідомлялося, протягом лютого 2026 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, 1,8 млн грн гарантованого відшкодування.

Загалом за весь період діяльності Фонду обсяг виплат досяг 105,1 млрд грн, а компенсації отримали понад 2 млн вкладників. Від початку повномасштабної війни сума виплачених відшкодувань становила 9,4 млрд грн.