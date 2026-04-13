"Озброєні технологіями": "ПриватБанк" запустив нову колекцію скінів для банківських карток до Дня українських зброярів

Державний "ПриватБанк" разом з "Укроборонпромом" запустив нову ексклюзивну колекцію цифрових дизайнів (скінів) для банківських карток у мобільному застосунку "Приват24" до Дня зброярів, який Україна відзначає 13 квітня.

Колекція включає 4 обкладинки зі стилізованими зображеннями дронів і вже доступна у застосунку, повідомляє пресслужба банку.

"Нова колекція скінів "ПриватБанку" – це знак вдячності інженерам і зброярам, які забезпечують виробництво техніки для фронту, щоб суттєво змінювати ситуацію на лінії бойового зіткнення на користь України", – зазначається у повідомленні.

У "ПриватБанку" наголосили, що в умовах війни український ОПК став однією з ключових опор держави. Галузь забезпечує розробку, виробництво, модернізацію та ремонт військової техніки, а також формує нову культуру технологічних рішень у сфері безпеки та оборони.

"Ми пишаємось українським MilTech, який розвивається безпрецедентно швидко. Це середовище, де інженер мислить як боєць, а стартап працює як підрозділ – на результат уже сьогодні. Рішення створюються в стислі терміни і одразу проходять перевірку в реальних умовах бойових дій. Водночас сектор поступово масштабується, інтегрується у міжнародні ринки та працює за глобальними стандартами", – йдеться у повідомленні банку.

Читайте також: Українці переказали на благодійність через "ПриватБанк" понад 3,5 мільярда гривень за рік

Так, станом на квітень 2026 року понад 60% дронів у Силах оборони – українського виробництва. Загалом екосистема виробництва української зброї включає понад 800 компаній, з яких близько 100 – державні та понад 700 – приватні.

"У День українських зброярів ми дякуємо всім, хто задає нову швидкість мислення та розвитку технологій в оборонній сфері. Цей сектор – один із ключових для стійкості України, адже саме тут народжуються рішення, які впливають і на ситуацію на фронті і посилюють країну на міжнародній арені. ПриватБанк пишається досягненнями українських інженерів і виробників та підтримує розвиток технологій, створених в Україні", – зазначив член правління "ПриватБанку" з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Як повідомлялося, раніше "ПриватБанк" запустив ексклюзивну колекцію цифрових дизайнів (скінів) для банківських карток у мобільному застосунку "Приват24" з нагоди 12-ї річниці створення Нацгвардії.