Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Підвищення тарифів
3 863 21

"Нова пошта" підвищила тарифи на доставку посилок та документів. Що змінилося?

"Нова пошта" підвищила тарифи на доставку посилок та документів

З понеділка, 13 квітня, змінилися тарифи на послуги "Нової пошти".

Це рішення обумовлене збільшенням операційного навантаження, зокрема через підвищення вартості життя, а також зростанням цін на пальне та подорожчанням послуг партнерів – від звʼязку та електроенергії, повідомляли у пресслужбі "Нової пошти".

Зокрема, вартість доставки документів зросла на 10 гривень – до 70 грн по місту та до 80 грн по Україні.

Також змінилися тарифи на доставку посилок вартістю до 30 кг. Зокрема, доставка по міст тепер коштує:

  • до 2 кг – 70 грн;
  • до 10 кг – 115 грн;
  • до 30 кг – 180 грн;

Нові тарифи на доставку посилок по Україні:

  • до 2 кг – 90 грн;
  • до 10 кг – 135 грн;
  • до 30 кг – 200 грн;

Вартість доставки вантажів понад 30 кг становить:

  • між відділеннями по місту – 7 грн/кг;
  • між відділеннями по Україні – від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас компанія залишила безкоштовне пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн.

Окрім цього, частина послуг залишається без змін у вартості:

  • зберігання посилок у відділеннях;
  • послуга "Пункт передачі";
  • доплата за відправку з села або селища;
  • пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.

Читайте також: "Укрпошта" підвищила тарифи на пересилання посилок через зростання цін на пальне

Як повідомлялося, востаннє "Нова пошта" підвищувала тарифи на більшість послуг доставки з 1 грудня 2025 року.

Автор: 

пошта (311) тарифи (1499) Укрпошта (864) Нова пошта (322)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Зажерлися
показати весь коментар
13.04.2026 16:20 Відповісти
+3
Вартість нафти... Важливо щоб Нова почта не послідувала з фармацевтами - блок таблеток -10 шт. більше коштує ніж кілограм м'яса.
показати весь коментар
13.04.2026 16:24 Відповісти
+3
Ще й підкоригувала мінімальну вагу посилок в більшу сторону. А також ввела додаткову плату за доставку в поштомати. Пудуть тепер ті поштомати тільки собачі какашки приймати. Скоро будемо знову повертатися до пересилок попутками
показати весь коментар
13.04.2026 16:38 Відповісти

Завантаження...

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 