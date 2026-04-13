"Нова пошта" підвищила тарифи на доставку посилок та документів. Що змінилося?
З понеділка, 13 квітня, змінилися тарифи на послуги "Нової пошти".
Це рішення обумовлене збільшенням операційного навантаження, зокрема через підвищення вартості життя, а також зростанням цін на пальне та подорожчанням послуг партнерів – від звʼязку та електроенергії, повідомляли у пресслужбі "Нової пошти".
Зокрема, вартість доставки документів зросла на 10 гривень – до 70 грн по місту та до 80 грн по Україні.
Також змінилися тарифи на доставку посилок вартістю до 30 кг. Зокрема, доставка по міст тепер коштує:
- до 2 кг – 70 грн;
- до 10 кг – 115 грн;
- до 30 кг – 180 грн;
Нові тарифи на доставку посилок по Україні:
- до 2 кг – 90 грн;
- до 10 кг – 135 грн;
- до 30 кг – 200 грн;
Вартість доставки вантажів понад 30 кг становить:
- між відділеннями по місту – 7 грн/кг;
- між відділеннями по Україні – від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.
Водночас компанія залишила безкоштовне пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн.
Окрім цього, частина послуг залишається без змін у вартості:
- зберігання посилок у відділеннях;
- послуга "Пункт передачі";
- доплата за відправку з села або селища;
- пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.
Як повідомлялося, востаннє "Нова пошта" підвищувала тарифи на більшість послуг доставки з 1 грудня 2025 року.
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