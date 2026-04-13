"Нова пошта" підвищила тарифи на доставку посилок та документів. Що змінилося?

З понеділка, 13 квітня, змінилися тарифи на послуги "Нової пошти".

Це рішення обумовлене збільшенням операційного навантаження, зокрема через підвищення вартості життя, а також зростанням цін на пальне та подорожчанням послуг партнерів – від звʼязку та електроенергії, повідомляли у пресслужбі "Нової пошти".

Зокрема, вартість доставки документів зросла на 10 гривень – до 70 грн по місту та до 80 грн по Україні.

Також змінилися тарифи на доставку посилок вартістю до 30 кг. Зокрема, доставка по міст тепер коштує:

до 2 кг – 70 грн;

до 10 кг – 115 грн;

до 30 кг – 180 грн;

Нові тарифи на доставку посилок по Україні:

до 2 кг – 90 грн;

до 10 кг – 135 грн;

до 30 кг – 200 грн;

Вартість доставки вантажів понад 30 кг становить:

між відділеннями по місту – 7 грн/кг;

між відділеннями по Україні – від 11 грн/кг залежно від тарифної зони.

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Водночас компанія залишила безкоштовне пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресування в дорозі та комісію за оголошену цінність до 500 грн.

Окрім цього, частина послуг залишається без змін у вартості:

зберігання посилок у відділеннях;

послуга "Пункт передачі";

доплата за відправку з села або селища;

пакування середніх (до 10 кг) і великих (до 30 кг) посилок.

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Як повідомлялося, востаннє "Нова пошта" підвищувала тарифи на більшість послуг доставки з 1 грудня 2025 року.