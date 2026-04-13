В Україні затвердили єдині правила управління інтелектуальною власністю в ОПК. Що передбачено?

Кабінет Міністрів України затвердив політику управління інтелектуальною власністю в оборонно-промисловому комплексі.

Як розповіли в Міністерстві оборони, документ встановлює чіткі підходи до захисту прав на оборонні технології та їх ефективного використання у виробництві для потреб Сил оборони.

Що передбачено

"Наша мета – захистити права на оборонні технології та забезпечити їх ефективне використання у виробництві для потреб оборони", – зазначив міністр оборони України Михайло Федоров.

Зокрема, оновлена політика передбачає:

захист прав на технології, що створюються в державному секторі або закуповуються за державні кошти;

чіткі правила для державних замовників і підприємств щодо управління інтелектуальною власністю;

можливість ефективно масштабувати вже створені рішення у виробництві.

Підприємства приватного сектору можуть адаптувати підходи під власні операційні потреби.

Чим це корисно для учасників ринку

Як зауважили в Міноборони, запровадження політики створює єдині правила гри для всіх учасників оборонного ринку та дає змогу швидше впроваджувати технології у виробництво.

"Дотримання прав інтелектуальної власності – основа довіри у відносинах із міжнародними партнерами та умова для розвитку спільних оборонних проєктів", – наголосив Федоров.

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Раніше повідомлялося, що в Україні побудують підземний завод із виробництва компонентів для безпілотників.

Наприкінці березня Європейська Комісія ухвалила програму на 1,5 млрд євро для підтримки європейського та українського ОПК.

До того повідомлялося, що українські інженери розробили нову систему живлення для дронів типу "крило", яка дозволяє їм літати більш ніж на 600% далі й працювати там, де раніше це було неможливо.

Якщо раніше найпростіший аграрний безпілотник, який використовувався для прогнозування врожайності чи створення мапи полів, пролітав до 30 км, то тепер такі БпЛА стали зброєю. Дрон може подолати майже 200 км у тил ворога та вразити серйозні цілі – від ЗРК "Бук-М1" до військових складів.

Також стало відомо, що Європейська Комісія ініціювала виділення Україні 45 млрд євро на 2026 рік, і частину цих коштів спрямують на дрони.