США знизили прогноз експорту української пшениці. ІНФОГРАФІКА

Департамент сільського господарства США (USDA) 9 квітня опублікував світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2025-2026 маркетинговий рік. Згідно з його даними, показники України щодо обсягів виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на сталому рівні 24 млн тонн та 30,7 млн тонн відповідно.

Про це повідомили в "Українському клубі аграрного бізнесу".

Як зазначається, при цьому обсяги експорту кукурудзи теж залишаються на сталому рівні – 22 млн тонн, а пшениці – скоротилися на 1 млн тонн, до 12,5 млн тонн.

Оновлений прогноз світового ринку пшениці та кукурудзи на 2025-2026 маркетинговий рік передбачає збільшення обсягів виробництва, зниження споживання та обсягів торгівлі, зростання кінцевих запасів.

Світове виробництво

Прогноз світового виробництва пшениці збільшився на 2 млн тонн – до 844,2 млн тонн. Це відбувається головним чином за рахунок збільшення виробництва Європейського Союзу (+1,1 млн тонн, до 145,1 млн тонн) та Росії (+0,8 млн тонн, до 90,3 млн тонн).

Прогноз світового виробництва кукурудзи збільшився на 3,6 млн тонн, до 1,3 млрд тонн.

Споживання в світі

Світове споживання цього сезону знижено на 4,7 млн тонн, до 820,1 млн тонн, переважно через зменшення споживання у харчовій, насіннєвій та промисловій галузях в Індії.

Прогноз торгівлі

Прогноз світової торгівлі пшенцею знизився на 0,3 млн тонн, до 221,9 млн тонн, через скорочення експорту з України (-1 млн тонн, до 12,5 млн тонн), Австралії (-0,5 млн тонн, до 27 млн тонн) та Бразилії (-0,2 млн тонн, до 2,1 млн тонн), що не було повністю компенсовано зростанням експорту з Росії (+1 млн тонн, до 44,5 млн тонн) та Казахстану (+0,5 млн тонн, до 11 млн тонн).

Прогноз світового експорту кукурудзи підвищено на 0,4 млн тонн, до 207,3 млн тонн. Основні зміни в світовій торгівлі включають підвищення прогнозованого експорту кукурудзи з Індії, Росії та Південної Африки, що компенсується скороченням експорту з Пакистану та Уругваю.

Кінцеві запаси

Прогнозовані світові кінцеві запаси пшениці на 2025-2026 маркетингового року підвищено на 6,2 млн тонн, до 283,1 млн тонн, що на 24 млн тонн, або 9%, більше, ніж минулого року.

Прогнозовані кінцеві запаси кукурудзи оцінюються на рівні 294,8 млн тонн, що на 2,1 млн тонн більше показника попереднього місяця.

Індія, Україна, ЄС, Австралія та Бангладеш забезпечують більшу частину зростання запасів цього місяця.

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Наприкінці березня повідомлялося, що темпи експорту української пшениці відстають від минулорічних показників на чверть, що може призвести до формування незвичайно високих перехідних залишків зерна за результатами 2025/26 маркетингового року (МР, липень-червень).

У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 9,95 млн тонн сільськогосподарської продукції на суму $4 млрд, розповідав заступник міністра економіки Тарас Висоцький. За його словами, порівняно з аналогічним періодом 2025 року фізичні обсяги експорту залишилися майже без змін, тоді як валютна виручка зросла на 9,3%.

Він зауважував, що ключовим торговельним партнером для української аграрної продукції залишаються країни Європейського Союзу. У січні-лютому 2026 року на них припало близько 50% валютної виручки від аграрного експорту.