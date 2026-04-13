Україна відновила переговори про вільну торгівлю із Сербією, – посол

Україна повернулася до переговорів про створення зони вільної торгівлі із Сербією, що сприятиме розвитку економічних зв’язків та може стати позитивним кроком в контексті європейської інтеграції обох країн.

Про це посол України в Сербії Олександр Литвиненко розповів в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

"У нас дуже малий товарообмін. Обидві країни йдуть шляхом євроінтеграції, і це надзвичайно позитивно. В цій ситуації доцільно запустити зону вільної торгівлі. Зараз ми повернулися до переговорів з сербами про створення такої зони. Сподіваюсь, за якийсь час ми досягнемо спільного порозуміння", – сказав Литвиненко.

За його словами, найперспективнішими галузями для розвитку торгівлі між країнами може стати сільськогосподарська техніка.

"Є і простіші речі, які, як я думаю, нам потрібно робити. Тут дуже популярна етніка, всілякі ремісницькі речі. Тут є така "Етно-мережа", яку патронує президент Олександр Вучич. Чому б нам не спробувати продавати свої сувеніри, ті ж самі вишиванки, які у сербів є в іншому вигляді? Наші традиції дуже близькі, вони відмінні, але корені теж самі", – зауважив посол.

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Він зазначив, що левова частина економічних зв’язків між СРСР і Югославією у 1960х-80х роках – "це, насправді, зв’язки з Україною, а про це сербам невідомо, і такого багато".

Як повідомлялося, про переговори про щодо підписання двостороннього договору про вільну торгівлю з Україною президент Сербії Олександр Вучич заявляв ще у 2018 році.