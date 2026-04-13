Нідерланди з наступного тижня відновлять видобуток на найбільшому родовищі газу в Європі

Нідерланди збираються відновити видобуток газу на родовищі в населеному пункті Варффум на півночі провінції Гронінген.

Як пише RTV Noord, компанія "Нідерландське нафтогазове товариство" (Nederlandse Aardolie Maatschappij, NAM) має намір відновити видобуток газу біля Варффума, і роботи почнуться вже наступного тижня, передає Укрінформ.

Які роботи заплановано

Компанія почне очищення свердловин, які виявилися непридатними через скупчення води та піску після тривалого простою.

Для цього планується використовувати гнучкий металевий шланг, за допомогою якого свердловини будуть промиті.

Якщо очищення буде успішним, NAM спробує відновити видобуток газу.

Чому припинили видобуток

Видобуток газу на родовищі припинили після закінчення ліцензії 1 січня 2025 року.

Міністерство кліматичної політики та зеленого зростання Нідерландів ухвалило попереднє рішення продовжити дозвіл до 2032 року, проте до остаточного затвердження ліцензії видобуток не вівся, що призвело до погіршення стану свердловин.

Очікується, що роботи триватимуть близько трьох тижнів.

Заперечення активістів

Однак проти поновлення робіт виступають місцеві активісти. Представники громадської ініціативи Warffum Alert висловили розчарування планами компанії та побоювання щодо можливих незручностей для мешканців.

Окрім того, питання про видобуток газу у Варффумі розглядається у суді Нідерландів, де кілька позивачів намагаються досягти остаточного припинення робіт.

Проте раніше суд уже двічі дозволяв компанії продовжувати видобуток до винесення остаточного рішення.

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Як повідомлялося, на початку 2024 року в Нідерландах через мороз на два дні поновили видобуток газу на родовищі Гронінген.

2023 року Нідерланди зупинили видобуток на Гронінгенському газовому родовищі, яке називають найбільшим у Європі газовим родовищем, що було одним із ключових джерел газу для Західної Європи.

Причиною стали загрози землетрусів, пов'язаних із його роботою, а також обурення місцевих мешканців, які неодноразово виходили на вулиці з протестами, оскільки вважають, що їхні будинки постійно отримували пошкодження внаслідок землетрусів, пов'язаних із видобутком газу.

Однак уряд Нідерландів відмовився ухвалити рішення про остаточний демонтаж газових свердловин. Таким чином, у виняткових випадках роботу можуть знову відновити у 2024 році. Зокрема, у разі дуже холодної зими або якихось непередбачених обставин.