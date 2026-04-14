Від сьогодні набули чинності нові правила від НБУ: як зміниться контроль за платіжною інфраструктурою?

Національний банк України для підвищення стабільності та надійності платіжної інфраструктури оновив порядок здійснення оверсайта платіжної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Що змінилося:

виключено норми щодо оверсайта надавачів платіжних послуг, зокрема емітентів електронних грошей, які не є учасниками платіжних систем;

розширено перелік організаційних і технічних заходів для забезпечення безперервності роботи всіх об’єктів оверсайта;

посилено вимоги до управління ризиками третіх сторін, зокрема скасовано можливість для технологічного оператора платіжних послуг передавати свої функції іншому технологічному оператору;

оновлено порядок визначення важливості платіжних систем і технологічних операторів платіжних послуг;

удосконалено підходи до оцінювання платіжної інфраструктури;

актуалізовано термінологію відповідно до законодавства у сфері захисту інформації та електронних комунікацій.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Нацбанку від 09 квітня 2026 року № 37 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення оверсайта платіжної інфраструктури" та набирають чинності з 14 квітня 2026 року.

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Оверсайт платіжної інфраструктури ‒ діяльність Національного банку щодо забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури, що включає: моніторинг платіжної інфраструктури;

оцінювання її відповідності вимогам законодавства та міжнародним стандартам;

встановлення вимог і обмежень щодо діяльності платіжної інфраструктури;

надання рекомендацій щодо вдосконалення її роботи та/або застосування заходів впливу.

Нагадаємо, на початку квітня НБУ оновив правила відкритого банкінгу, спростивши процедуру ініціювання платежів. Зокрема, регулятор зменшив кількість обов’язкових реквізитів, які мають зазначати користувачі.

Як повідомлялося, залишок коштів на спеціальному рахунку, відкритому Національним банком для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, станом на 1 квітня 2026 року перевищував 4,4 млрд грн. За минулий місяць на цей спецрахунок надійшло 233,9 млн грн.