Заощадження домогосподарств у світі: названо країни, де населення відкладає найбільшу частку доходів. ІНФОГРАФІКА

У Швеції та Угорщині домогосподарства відкладають понад 10% своїх доходів, тоді як у США цей показник становить лише 4,9%. У деяких випадках різниця ще помітніша: американці заощаджують приблизно вдвічі менше, ніж домогосподарства Мексики, що відображає відмінності у рівні цін і споживчих звичках між економіками.

Про це повідомляє Visualcapitalist.

Скільки заощаджують домогосподарства в різних країнах

Швеція очолює рейтинг країн із найвищою дисципліною заощаджень ‒ за останні два десятиліття чиста норма заощаджень домогосподарств зросла з 2,3% до 16%.

Багато європейських країн також демонструють високі показники. Зокрема, в Угорщині домогосподарства заощаджують 14,3%, у Франції ‒ 12,8%. Такі рівні часто пояснюються структурними факторами, зокрема особливостями пенсійних систем і старінням населення.

США, Канада та Велика Британія мають показники близько 5% або нижче, що суттєво поступається провідним європейським країнам. Контраст особливо помітний у глобальному порівнянні: американські домогосподарства відкладають приблизно вдвічі менше, ніж мексиканські, і менш як третину від рівня Швеції.

Наприкінці рейтингу ситуація протилежна. У Новій Зеландії та Південній Африці домогосподарства фактично не заощаджують, а інколи навіть витрачають більше, ніж заробляють.

Від’ємна норма заощаджень зазвичай свідчить про використання накопичень або зростання боргового навантаження для покриття щоденних витрат, що є ознакою фінансового тиску, а не свідомої стратегії.

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Що це означає

Рівень заощаджень є важливим індикатором фінансової стійкості. Країни з високими стабільними заощадженнями мають більший "фінансовий буфер" проти інфляції, втрати роботи чи економічних криз, а також кращі можливості для інвестицій і довгострокової стабільності.

Натомість низькі або від’ємні показники можуть сигналізувати про вразливість домогосподарств: у разі економічного спаду це призводить до зростання боргів і скорочення споживання.

Нагадаємо, аналіз ринку праці України свідчить про стабільну тенденцію зростання заробітних плат у більшості робітничих професій. Порівняння показників за лютий 2026 та 2025 років демонструє суттєве підвищення доходів представників робітничих спеціальностей.

Найпомітніше зростання зафіксовано у будівельній галузі: маляри почали отримувати на 43% більше ‒ до 40 тис. грн, комплектувальники ‒ на 34% (28 тис. грн), виконроби ‒ на 33% (50 тис. грн), муляри ‒ на 32% (56 тис. грн).