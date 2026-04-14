Відновлення енергетики: Банки профінансували проєкти майже на 42 мільярди

Українські банки після підписання меморандуму про фінансування відновлення енергетичної інфраструктури забезпечили фінансування проєктів бізнесу та населення в 21 області України на загальну суму 41,5 млрд грн.

Зокрема, з 1 червня 2024 року до 1 квітня цього року бізнес отримав понад три з половиною тисячі кредитів на суму 38,6 млрд грн, а населення – понад 16 тисяч позик на 2,9 млрд грн, повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ) із посиланням на дані опитування банків.

Профінансовані проєкти передбачають розбудову, реконструкцію та відновлення генерації потужністю 1,52 ГВт, у тому числі будівництво СЕС, газових і гідро/біо/вітрових установок.

Крім того, банки профінансували проєкти зі зберігання електроенергії (створення систем накопичення, придбання інверторів та акумуляторів тощо), теплопостачання, модернізації теплообладнання загальною потужністю 631 МВт.

"Надані раніше кредити поволі погашаються частково або повністю, тож валовий портфель "енергетичних" кредитів юридичним особам станом на 1 квітня 2026 року становив 27 млрд грн, фізичним особам – 2,3 млрд грн", – уточнили в НБУ.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, раніше перший віцепрем'єр - міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що цього року Україна планує ввести в роботу 1,5 ГВт нової розподіленої газової генерації. За його словами, це стільки ж, скільки було введено за весь час великої війни.

Зокрема, у березні вже введено в експлуатацію 102 МВт потужностей. Крім того, державні компанії "Нафтогаз України" та "Оператор ГТС" планують до кінця року встановити 232 МВт та 92 МВт відповідно.

Крім того, у 2026 році також проведуть новий конкурс на будівництво до 1,3 ГВт нової генераційної потужності там, де вона найбільше потрібна: Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Київщина, Одещина, Дніпро.