Food from Ukraine: в Африці запрацював перший український агрохаб

Україна відкрила перший агрохаб на африканському континенті ‒ у Республіці Гана. У межах ініціативи Food from Ukraine там запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.

Про це у Телеграмі повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Розглядаємо Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі на західному узбережжі Африканського континенту. Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку", ‒ зазначила Свириденко.

Агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани за підсумками домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

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Передбачається поєднання української продукції з місцевою, формування продовольчих наборів та їх подальший розподіл. Наступним етапом стане розвиток переробки, пакування та порціонування продукції безпосередньо в Гані.

До перших наборів уже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття було передано 4 тис. продовольчих наборів найбільш вразливим категоріям населення, зокрема ганійським вдовам.

Нагадаємо, Китай за результатами проведеного аудиту відкрив свій ринок для імпорту українського гороху, що створює нові можливості для українських аграріїв і розширює експортну присутність України на одному з найбільших світових продовольчих ринків.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року Україна відкрила 22 нові зовнішні ринки для експорту продукції тваринного та рослинного походження.