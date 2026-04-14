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Новини Експорт сільськогосподарської продукції
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Food from Ukraine: в Африці запрацював перший український агрохаб

Food from Ukraine: в Африці запрацював перший український агрохаб

Україна відкрила перший агрохаб на африканському континенті ‒ у Республіці Гана. У межах ініціативи Food from Ukraine там запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.

Про це у Телеграмі повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

"Розглядаємо Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі на західному узбережжі Африканського континенту. Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку", ‒ зазначила Свириденко.

Агрохаб створено українським агробізнесом у співпраці з урядом Гани за підсумками домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року.

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Передбачається поєднання української продукції з місцевою, формування продовольчих наборів та їх подальший розподіл. Наступним етапом стане розвиток переробки, пакування та порціонування продукції безпосередньо в Гані.

До перших наборів уже увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття було передано 4 тис. продовольчих наборів найбільш вразливим категоріям населення, зокрема ганійським вдовам.

Нагадаємо, Китай за результатами проведеного аудиту відкрив свій ринок для імпорту українського гороху, що створює нові можливості для українських аграріїв і розширює експортну присутність України на одному з найбільших світових продовольчих ринків.

Як повідомлялося, за підсумками 2025 року Україна відкрила 22 нові зовнішні ринки для експорту продукції тваринного та рослинного походження.

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Африка (85) Україна (973) продовольство (174) Гана (6)
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Топ коментарі
+9
А НАФІГА????? - це та сама Африка яка йде воювати за РФ
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14.04.2026 13:35 Відповісти
+6
Під час відкриття було передано 4 тис. продовольчих наборів найбільш вразливим категоріям населення, зокрема ганійським вдовам. Джерело: https://censor.net/n3610417

ЗЕдротской кодле украинцев не жалко - они раздают украинские продукты гуталинам.
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14.04.2026 14:05 Відповісти
+5
Це круто, звісно, але , наприклад, я знаю, що біженці з окупованої Луганщини зараз отримують пару кіло макаронів, вівсянки і рису на місяць. І все. Але ось ціккавий факт із життя: щоб її отримати в Святошинському соц центрі , то треба ще з Київської області потратити 200 гривень на маршрутку, що впринципі наполовину нівелює вартість цієї гум допомоги.
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14.04.2026 13:27 Відповісти

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