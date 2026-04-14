Дві нові кредитні спілки отримали статус значимих: рішення НБУ

Національний банк України за підсумками щорічного оцінювання затвердив перелік значимих кредитних спілок.

Рішенням правління НБУ від 11 квітня до категорії значимих кредитних спілок віднесено кредитну спілку "Кредит-союз" (ЄДРПОУ 25204519) та кредитну спілку "Вигода" (ЄДРПОУ 20808253), повідомляє пресслужба регулятора.

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Кредитні спілки, включені до цієї категорії, зобов’язані до кінця поточного року привести свою діяльність у відповідність до вимог закону "Про кредитні спілки" та Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою, затвердженого постановою правління НБУ від 02 лютого 2014 року №15 (зі змінами).

Статус значимої кредитної спілки набувається з дня ухвалення відповідного рішення правлінням НБУ, якщо інше не передбачено законодавством або нормативно-правовими актами.

Нагадаємо, Національний банк оновив правила відкритого банкінгу, спростивши процедуру ініціювання платежів. Зокрема, регулятор скоротив перелік обов’язкових реквізитів, які мають зазначати користувачі. Оновлені правила набувають чинності з 3 квітня 2026 року.

Як повідомлялося, залишок коштів на спеціальному рахунку, відкритому НБУ для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, станом на 1 квітня 2026 року перевищив 4,4 млрд грн. Протягом минулого місяця на цей рахунок надійшло 233,9 млн грн.