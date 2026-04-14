Доходи Росії від експорту нафти у березні зросли вдвічі завдяки війні на Близькому Сході, – Reuters

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у березні зросли вдвічі, після падіння у лютому до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

При цьому Росії вдалось збільшити доходи не лише через зростання світових цін внаслідок конфлікту на Близькому Сході, а й наростити обсяги експорту, повідомляє Reuters із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, ІЕА).

За підрахунками МЕА, експорт російської нафти у березні зріс на 270 тис. барелів на добу – до 4,6 мільйона б/д, переважно завдяки зростанню морських перевезень, оскільки нафтопровід "Дружба" не працює з кінця січня.

Водночас завдяки різкому зростанню світових цін доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у березні майже подвоїлися і сягнули $19 мільярдів, порівняно із $9,75 мільярда у лютому.

Видобуток сирої нафти в Росії минулого місяця зріс до 8,96 мільйона барелів на добу з 8,67 млн б/д у лютому. Водночас експерти МЕА вважають, що Росії буде важко суттєво збільшити видобуток нафти, враховуючи пошкодження портової та енергетичної інфраструктури. Минулого місяця російські порти та нафтопереробні заводи на Балтійському та Чорному морях неодноразово зазнавали пошкоджень внаслідок ударів українських безпілотників.

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Як повідомлялося, експорт нафти з основних російських західних портів на початку квітня виявився більшим, ніж у березні, попри перебої у їх роботі, спричинені атаками українських дронів.

За даними Reuters, балтійські порти "Приморськ" та "Усть-Луга", а також чорноморський порт "Новоросійськ", за перший тиждень квітня завантажували близько 2 мільйонів барелів нафти на добу. У березні цей показник становив близько 1,9 мільйона барелів.

При цьому російські порти на кілька днів призупиняли відвантаження нафти на експорт внаслідок атак українських безпілотників.