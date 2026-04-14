"Укрпошта" запустила доставку в поштомати в Києві. В планах до кінця року – 1000 точок по всій країні

"Укрпошта" запустила доставку в поштомати без жодних доплат і додала в застосунок нові можливості для керування відправленнями.

Як повідомили в компанії, тепер клієнти можуть не лише забирати посилки без черг у будь-який час, а й самостійно змінювати місце отримання, дані одержувача або термін зберігання без дзвінків у контакт-центр та зайвої бюрократії.

Плани розширення

Наразі перші 70 поштоматів запрацювали в Києві, ще 30 в Одесі з'являться протягом квітня, а до кінця року мережа має розширитися до 1000 поштоматів по всій країні.

Протягом перших тижнів сервіс доступний для передплачених посилок, але вже до кінця квітня запрацює оплата в додатку, що дозволить розраховуватися за доставку безпосередньо під час отримання.

Вартість доставки в поштомат така сама, як і доставка у відділення.

"Отримати посилку можна не лише через застосунок, а й за кодом із SMS, що дозволяє користуватися сервісом навіть без смартфона чи стабільного інтернету. Це особливо важливо в умовах війни, коли доступ до цифрових послуг може бути обмеженим", – пояснили в "Укрпошті".

Можливості застосунку

Разом із запуском поштоматів "Укрпошта" розширила можливості застосунку "Укрпошта 2.0".

Так, тепер у ньому можна переадресувати відправлення на інше відділення, адресу або поштомат, відредагувати дані одержувача, продовжити термін зберігання та дистанційно керувати поверненням посилки.

При цьому переадресація до моменту прибуття посилки на відділення безкоштовна. Після того, як посилка доставлена на відділення її також можна переадресувати за відповідним тарифом.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Як повідомлялося, "Укрпошта" з 1 квітня підвищила частину тарифів на пересилання посилок. У компанії пояснили це зростанням операційних витрат – насамперед на пальне, обслуговування інфраструктури та підтримку роботи в умовах блекаутів.

Попереднього разу "Укрпошта" підвищувала тарифи на доставку посилок із 1 липня 2024 року.

У середині березня 2026 року "Укрпошта" запустила єдиний договір для бізнес-клієнтів замість кількох окремих угод на різні послуги. Таке рішення має спростити підключення сервісів, скоротити документообіг і дати бізнесу більше гнучкості в управлінні логістикою.