Попри високі ціни реалізація пального в Україні б’є рекорди: де купують найбільше?. ІНФОГРАФІКА

Незважаючи на високі ціни, реалізація всіх видів пального ‒ бензину, дизелю та газу ‒ не тільки не знизилася, а й зросла до найбільшого березневого значення щонайменше з 2024 року.

Минулого місяця продажі пального через АЗС становили 710 млн л, що на 14% більше, ніж у лютому, і майже на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє галузеве видання Еnkorr.

Водночас сумарна вартість реалізованого у березні пального, згідно з даними РРО, зросла на 57% порівняно з минулим роком і становила 48,5 млрд грн. До лютого приріст склав 35%.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Статистика за областями

Щодо обсягів, то найбільше зростання ‒ на 26 % порівняно з минулим роком ‒ зафіксовано на заході країни (218,8 млн л). У розрізі областей приріст у відсотках досягав 33% (в Івано-Франківській області ‒ 21,2 млн л). Високі показники були і на Львівщині: +29 %, 61,9 млн л. Вперше з 2023 року область за обсягами реалізації випередила Дніпропетровщину та посіла друге місце.

Дніпропетровщина збільшила показники на 13 % (57,9 млн л). Загалом обсяги продажів пального в центральному регіоні зросли на 17 %, до 171,4 млн л. Найвищу динаміку продемонструвала Кіровоградщина, де реалізація додала 27 %, до 16,7 млн л.

На Півночі та Сході порівняно з іншими регіонами показники зросли найменше ‒ на 11 %, до 203,8 млн л і 39,2 млн л відповідно.

Проливи на Київщині, яка є лідером за реалізацією, збільшилися лише на 10 % (145,2 млн л), що є одним із найменших показників. Нижче ‒ тільки на Сумщині (8 %, 13,3 млн л) і у фронтових областях (Донецькій і Херсонській: -40 % і -7 % відповідно).

Загалом з початку року було реалізовано трохи більше 2 млрд л пального, що на 19 % більше, ніж за аналогічний період 2025 року, на загальну суму 123,8 млрд грн (+41 %).

Як повідомлялося, 14 квітня найбільші українські мережі АЗС підвищили ціни на дизельне пальне в середньому на 0,9-1,6 грн за літр. Водночас ціни на бензин та автогаз у більшості мереж залишилися без змін.

Зокрема, державна "Укрнафта" підвищила ціну на дизпальне на 1,6 грн/л, але вона все одно залишається найнижчою серед найбільших гравців. Мережі UPG, Socar та ОККО підняли ціну на дизельне пальне на 1 грн за літр, WOG ‒ на 0,9 грн.

Згідно з даними "Консалтингової групи "А-95"", у період із 1 по 6 квітня середні роздрібні ціни на пальне зросли: бензин А-95 подорожчав на 1,26 грн і досяг 72,94 грн за літр, А-95+ ‒ на 1,36 грн (до 76,79 грн/л), дизель ‒ на 3,88 грн (до 87,90 грн/л), а скраплений газ ‒ на 1,98 грн (до 48,84 грн за літр).