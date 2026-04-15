Нові правила Євросоюзу щодо зарплат: що зміниться на ринку праці?

Євросоюз ухвалює нові правила, спрямовані на забезпечення рівної оплати праці для чоловіків і жінок на однакових посадах.

Очікується, що це посилить права працівників і суттєво вплине на ринок праці в Європі, повідомляє Ausnews.de.

Жінки в Євросоюзі досі отримують у середньому на 11% менше за чоловіків за аналогічну роботу. Водночас розрив у пенсіях ще відчутніший ‒ пенсійні виплати жінок приблизно на 25% нижчі.

Для подолання цієї нерівності ЄС запровадив директиву про прозорість оплати праці. Відповідно до нових норм роботодавці зобов’язані дотримуватися правил щодо всіх працівників, які працюють за трудовим договором, включно з працівниками неповної зайнятості та стажерами. Водночас фрілансери та підрядники не підпадають під дію цих правил.

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За новими правилами процес працевлаштування має стати більш прозорим і недискримінаційним:

назви та описи вакансій повинні бути гендерно нейтральними;

роботодавці зобов’язані ще до співбесіди або під час розміщення вакансії вказувати стартову зарплату або її діапазон;

забороняється запитувати кандидатів про їхню попередню зарплату, щоб уникнути перенесення попередньої дискримінації;

роботодавці не можуть обмежувати право працівників обговорювати рівень зарплати між собою;

працівники отримують право знати середній рівень зарплати для чоловіків і жінок на аналогічних посадах, а також критерії формування зарплат і підвищень;

у разі дискримінації працівники можуть вимагати компенсацію, включно з недоотриманими виплатами та бонусами;

вперше враховується перехресна дискримінація, коли поєднуються кілька ознак нерівності (наприклад, стать та інвалідність або етнічна приналежність та сексуальна орієнтація).

Додатково компанії зобов’язані регулярно звітувати про різницю в оплаті праці між чоловіками та жінками на однакових посадах.

Ці вимоги почнуть діяти з 7 червня 2027 року з поступовим впровадженням залежно від розміру компаній. Великі компанії (від 250 працівників) звітуватимуть щороку, середні (150-249 працівників) ‒ раз на три роки, а компанії з 100-149 працівниками ‒ також раз на три роки, але починаючи з 7 червня 2031 року.

Усі країни ЄС мають до 7 червня 2026 року імплементувати вимоги директиви у національне законодавство. У деяких країнах ‒ Австрії, Данії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії ‒ вже діють закони про рівну оплату праці, однак їх необхідно буде адаптувати до нових європейських стандартів. При цьому держави-члени можуть запроваджувати ще жорсткіші правила.

Як повідомлялося, найвищий середній рівень погодинної оплати праці в Європі фіксується у Люксембурзі ‒ 49,7 євро на годину. Далі йдуть скандинавські країни ‒ друге місце посідає Ісландія з показником 47 євро, за нею ‒ Норвегія (45,8 євро) та Данія (44,7 євро). Найнижчі середні погодинні зарплати зафіксовані в Латвії та Румунії ‒ по 12,9 євро, а також у Болгарії ‒ 10,5 євро.