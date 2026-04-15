Реновація "хрущовок": у Раді пояснили, чи готова Україна до оновлення застарілого житла

Старий житловий фонд у великих містах України швидко зношується, однак процес оновлення застарілих хрущовок гальмується через війну, законодавчі складнощі та проблеми з відселенням мешканців.

Про це заявила голова Комітету з питань державної влади Олена Шуляк ("Слуга народу"), повідомляє "УНІАН".

"У нас у великих містах є тисячі хрущовок. Ми буквально перед війною підійшли до того, щоб врегулювати це на рівні законодавства. Є чудові приклади країн Балтії та Німеччини, яким чином відбувалася реновація "хрущовок". Але війна нам скоригувала всі плани", ‒ пояснила нардепка.

Вона зауважила, що відповідний закон уже прийнято в першому читанні, проте він потребує подальшого доопрацювання. За її словами, підхід має бути комплексним і враховувати вимоги енергоефективності, економічної доцільності та технічного стану будівель.

"Основне питання – хто буде приймати рішення стосовно того, що "хрущовка" буде розселена, а на її місці буде збудована нова", ‒ зазначила Шуляк.

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Також депутатка наголосила, що для ухвалення рішення про знесення необхідна згода значної частини мешканців. Саме це часто стає перешкодою, адже навіть за підтримки більшості завжди є ті, хто виступає проти. Окрім того, реконструкція ускладнюється потребою тимчасового відселення людей.

Шуляк підкреслила, що міста мають заздалегідь готуватися до програм реновації, планувати та проєктувати відповідні рішення, щоб визначити, які будівлі можуть увійти до таких програм у майбутньому.

"І вже потім, коли будуть сприятливі безпекові та фінансові умови, ти вже будеш готовий до реалізації того чи іншого проєкту", ‒ підсумувала голова комітету.

Нагадаємо, 25 березня Верховна Рада ухвалила закон, що регулює порядок нарахування плати за житлово-комунальні послуги та ведення обліку збитків у разі пошкодження або знищення об’єктів нерухомості.

Документ визначає правила нарахувань за ЖКП у випадках, коли житло зазнало пошкоджень або було зруйноване внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації проти України.