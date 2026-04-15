Ліквідація нелегальної мережі UVape: Легальний бізнес відреагував на спецоперацію БЕБ та Офісу генпрокурора

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) та Американська торговельна палата в Україні (AmCham) привітали спецоперацію Офісу генпрокурора та Бюро економічної безпеки, спрямовану на припинення незаконного виробництва й обігу рідин для електронних сигарет, які нелегально продавали через мережу UVape.

Зокрема, у ЕБА назвали припинення нелегальної торгівлі такою продукцією важливим кроком для забезпечення рівних умов на ринку підакцизних товарів.

"Подібні кейси демонструють невідворотність відповідальності за економічні правопорушення. Важливо, щоб така робота була системною", – наголошують у бізнес-об'єднанні.

В Асоціації сподіваються, що дії правоохоронних органів допоможуть скоротити тіньовий сектор, зміцнити довіру бізнесу до держави та покращити бізнес-середовище в Україні.

Своєю чергою в AmCham також відзначили викриття правоохоронцями масштабної схеми нелегального виготовлення та реалізації продукції для електронних сигарет.

"Реалізація цієї комплексної операції стала переконливим прикладом ефективної міжвідомчої взаємодії у сфері протидії тіньовій економіці. Ліквідація повного циклу нелегального обігу підакцизної продукції завдала суттєвого удару по незаконним практикам, які спотворюють конкурентне середовище та позбавляють державний бюджет значних надходжень", – зазначається у повідомленні.

Водночас у бізнес-об'єднанні нагадали, що тіньовий сегмент ринку підакцизних товарів залишається суттєвим викликом для економіки України. Зокрема, за даними дослідження Kantar Ukraine, близько 93% ринку електронних сигарет перебувають у тіні, внаслідок чого держава щороку втрачає близько 7,5 млрд грн податкових надходжень.

Що відомо про обшуки в мережі UVape?

Як повідомлялося, напередодні Офіс Генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки повідомили про ліквідацію масштабної схеми незаконного виробництва та продажу рідин для електронних сигарет, до якої було залучено понад 200 осіб.

У межах спецоперації правоохоронці провели понад 70 одночасних обшуків у місті Києві, а також на території Київської, Кіровоградської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей. За їх результатами вилучено нелегальні компоненти для електронних сигарет та інше майно загальною вартістю близько 30 млн грн, а також демонтовано незаконні МАФи, через які збували продукцію.

БЕБ та Офіс генпрокурора не уточнювали назву мережі, якої стосувалася спецоперація. Проте оприлюднені фото обшуків свідчать, що йдеться про мережу UVape, яку звинувачували у нелегальній торгівлі електронними сигаретами, а також нікотиновмісними сумішами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах. Станом на лютий мережа UVape налічувала понад 150 торговельних точок (у тому числі у центрі Києва).