Путін визнав падіння економіки Росії: показники виявилися гіршими за всі прогнози
За підсумками січня-лютого 2026 року ВВП Росії впав на 1,8%, інші макроекономічні показники також виявилися гіршими, за попередні прогнози.
Про це російський диктатор Володимир Путін заявив під час наради з економічних питань, повідомляється на сайті Кремля.
"Статистичні дані показують, що вже два місяці поспіль економічна динаміка, на жаль, знижується. Загалом за січень-лютий ВВП скоротився на 1,8%. У мінусі опинилися обробні галузі та промислове виробництво в цілому, а також такий важливий, системно значущий напрямок як будівництво", – сказав Путін.
Він зауважив, що кремлівські економісти серед причин спаду в економіці РФ називають погодні та календарні чинники. Зокрема, за перші два місяці року у російських робітників було на три робочих дні менше, ніж торік.
Водночас Путін визнав, що не лише ці обставини впливають на російську економіку, а "траєкторія макропоказників поки що нижча за очікування".
"Причому нижче очікувань як експертів, аналітиків, а й прогнозів самого уряду, і навіть Центрального банку Росії", – зазначив російський диктатор.
Він доручив уряду підготувати пропозиції щодо додаткових заходів, спрямованих на відновлення зростання економіки Росії.
Що передувало?
Як повідомлялося, раніше у Російській академії наук зафіксували падіння економіки Росії в першому кварталі цього року на 1,5% у річному вимірі – це найгірший показник із часів запровадження масштабних західних санкцій. Прогноз на весь рік переглянутий до мінус 0,6%, що на 2,6 відсоткового пункта гірше за лютневу оцінку.
За даними Росстату, минулого року російський ВВП зріс лише на 1%, що майже в п'ять разів нижче за показник попереднього року: спочатку вона становила 4,3% зростання, але після перерахунку збільшилася до 4,9%.
Російські регіони завершили 2025 рік із сумарним дефіцитом місцевих бюджетом на 1,54 трлн руб. ($20,95 млрд). Порівняно з 2024 роком "дірка" у бюджетах суб'єктів збільшилася в 5 разів, відносно 2023 року – майже у 8 разів, а її підсумковий розмір став безпрецедентним за 20 років доступної статистики.
До того в Російській академії наук заявили, що всі ключові ризики розвитку російської економіки реалізувалися в 2024-2025 роках. Так, через несприятливі тенденції в галузі демографії загострюється дефіцит на ринку праці, наростає технологічне відставання від розвинених країн та Китаю, знижуються доходи від експорту вуглеводнів та сировинна рента, зростає оборонне навантаження та посилюється санкційний тиск.
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Особливо - ДЕМОГРАФІЧНА КАТАСТРОФА, бо молодь та діти масово покидають територію , де СлугиТогоНароду збираються ще 10 років вести цю війну ... з чим погоджується і Путло Погане, бо кожен день цієї війни нарощує його ДЕМОГРАФІЧНУ ПЕРЕМОГУ над Україною!
.На жаль!