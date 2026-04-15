Ukraine Facilitу: Україна зможе отримати 2,7 мільярда євро від ЄС після того, як "нарешті виконала" реформи, – єврокомісарка Кос

Євроcоюз може оголосити про виділення Україні нового траншу фінансування у межах програми Ukraine Facility вже у четвер.

Про це заявила єврокомісарка з питань сусідства та розширення ЄС Марта Кос, передає Politico.

За її словами, про виділення коштів для України можуть оголосити після зустрічі міністрів фінансів країн G20, яка запланована на 16 квітня.

Єврокомісарка уточнила, що Україна у межах цього траншу може отримати 2,5-2,7 мільярда євро після того, як Київ "нарешті виконав" необхідні зобов'язання щодо реформ за програмою Ukraine Facility.

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Як повідомлялося, через зрив виконання взятих владою зобов’язань, у 2025 році Україна вже недоотримала 3,7 мільярда євро пільгового фінансування від ЄС за програмою Ukraine Facility, і може втратити ще 1,4 млрд євро за підсумками першого кварталу 2026 року.

Загалом, за підсумками 2025 року Україна не виконала 15 індикаторів, передбачених програмою Ukraine Facility. Україна ще може отримати більшість недоотриманих коштів, якщо виконає протерміновані індикатори протягом року. Однак після цього строку відповідні кошти можуть бути втрачені безповоротно.

Зокрема, індикатор щодо заповнення вакантних посад у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) залишається невиконаним майже рік, що створює ризик безповоротної втрати близько 0,3 млрд євро вже наприкінці першого кварталу 2026 року.