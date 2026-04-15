Прибуток агросектору України за минулий рік зріс на 21%, – KSE

Фінансовий результат до оподаткування понад 35 тис. українських агрокомпаній за підсумками минулого року досяг 223 млрд грн, збільшившись на 38,5 млрд грн – на 21% порівняно з 2024 роком.

Про це йдеться в повідомленні Київської школи економіки (KSE) з посиланням на дані макроекономічної статистики.

"Показовою є динаміка прибутків серед лідерів галузі – 10 найбільших компаній, що входять до груп МХП, "Кернел" та Goodvalley, наростили прибуток до оподаткування на 40%, досягнувши 16 млрд грн. Така розбіжність у темпах зростання може свідчити про вищу адаптивність компаній із орбіт великих холдингів до логістичних обмежень та їхню здатність ефективніше управляти операційними витратами завдяки ефекту масштабу", – сказано в повідомленні.

Сплата податків

Також паралельно фіксується історичний максимум сплати прямих податків (мінімальне податкове зобов'язання, податок на прибуток, єдиний та земельний податки).

Так, агровиробники перерахували до бюджетів 13,3 млрд грн, що на 34,6% перевищує показник попереднього року. Таким чином, пряме податкове навантаження в агросекторі становить близько 6%.

Додана вартість

Номінальна валова додана вартість (ВДВ) агросектору торік зросла на 21% у фактичних цінах порівняно з попереднім роком, що корелює з динамікою загального фінансового результату до оподаткування.

Водночас у постійних цінах 2021 року ВДВ галузі демонструє скорочення на 6,2% рік до року.

"Ця розбіжність між номінальними та реальними показниками вказує на те, що позитивна фінансова динаміка у 2025 році повністю сформована за рахунок цінового фактора", – зазначили в KSE.

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Як повідомлялося, програму пільгового кредитування "Доступні кредити 5-7-9", за якою аграрії можуть отримати до 90 млн грн за напрямом "Кредит на посівну", продовжено до 31 березня 2027 року.

У березні Кабінет Міністрів виділив 124,1 млн грн для 139 агровиробників, які у 2025 році пройшли конкурсний відбір за програмою "Надання кредитів фермерським господарствам".

Програма "Надання кредитів фермерським господарствам" фінансувається через "Український державний фонд підтримки фермерських господарств" ("Укрдержфонд"). За її умовами, фермери можуть отримати пільгові позики на поворотній основі на суму до 1 млн грн строком на 5-10 років.

У січні-лютому Україна поставила на зовнішні ринки 9,95 млн тонн агропродукції загальною вартістю $4 млрд. У порівнянні з відповідним періодом 2025 року фізичні обсяги експорту практично не змінилися, однак валютні надходження зросли на 9,3%.