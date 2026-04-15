Гривня зміцнилася після рекордного падіння щодо євро: Нацбанк встановив курс на четвер

Гривня дещо зміцнилася після падіння до нового історичного мінімуму щодо євро, але знижується щодо долара.

За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на четвер, 16 квітня, на рівні 43,5152 грн/$, порівняно із 43,4997 грн/$ у середу. Нагадаємо, 13 березня він встановив новий історичний мінімум на рівні 44,1636 грн/$, вперше опустившись нижче психологічної позначки 44 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 5 копійок – до 51,2718 грн за євро. Напередодні він оновив історичний мінімум, опустившись до 51,3253 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначається на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролює ситуацію та на постійній основі компенсує структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.