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Новини Перерахунки і компенсації пенсій
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Видатки держбюджету на соцвиплати з початку року зросли на 12% і сягнули 106 мільярдів, – Мінфін

Видатки держбюджету на соцвиплати зросли на 12%, – Мінфін

За підсумками першого кварталу 2026 року на соціальні видатки Мінсоцполітики з держбюджету спрямували 106 мільярдів гривень.

Це на 11,7 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Міністерства фінансів.

Зокрема, у першому кварталі цього року кошти було використано на такі напрями:

  • 60,3 млрд грн – на фінансування пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за програмами Пенсійного фонду;
  • 22,2 млрд грн – на соцзахист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема для підтримки майже 1,1 млн ВПО та 216 тис. малозабезпечених сімей;
  • 14 млрд грн – для надання пільг і житлових субсидій громадянам (для понад 2,8 млн домогосподарств);
  • 8,5 млрд грн – на соцзахист дітей та сімей (виплата соціальних допомог майже 600,5 тис. отримувачам);
  • 1 млрд грн – на соцзахист осіб з інвалідністю.

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Як повідомлялося, у 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд грн.

У тому числі на фінансування пенсій, надбавок і підвищень до пенсій через Пенсійний фонд спрямували 241,8 млрд грн.

Автор: 

держбюджет (1739) Мінфін (3011) соцвиплати (168) соцдопомога (38) Міністерство соціальної політики (693)
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