Видатки держбюджету на соцвиплати з початку року зросли на 12% і сягнули 106 мільярдів, – Мінфін
За підсумками першого кварталу 2026 року на соціальні видатки Мінсоцполітики з держбюджету спрямували 106 мільярдів гривень.
Це на 11,7 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, свідчать дані Міністерства фінансів.
Зокрема, у першому кварталі цього року кошти було використано на такі напрями:
- 60,3 млрд грн – на фінансування пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за програмами Пенсійного фонду;
- 22,2 млрд грн – на соцзахист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, зокрема для підтримки майже 1,1 млн ВПО та 216 тис. малозабезпечених сімей;
- 14 млрд грн – для надання пільг і житлових субсидій громадянам (для понад 2,8 млн домогосподарств);
- 8,5 млрд грн – на соцзахист дітей та сімей (виплата соціальних допомог майже 600,5 тис. отримувачам);
- 1 млрд грн – на соцзахист осіб з інвалідністю.
Як повідомлялося, у 2025 році на соціальні виплати та пенсійні зобов'язання, які забезпечує Мінсоцполітики, з держбюджету було спрямовано 406,4 млрд грн.
У тому числі на фінансування пенсій, надбавок і підвищень до пенсій через Пенсійний фонд спрямували 241,8 млрд грн.
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