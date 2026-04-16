Україна отримала останній транш від Великої Британії на майже $1 мільярд за програмою ERA

Україна отримала фінальний транш від Великої Британії у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (приблизно $1 млрд) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Отримані кошти буде спрямовано на посилення обороноздатності України, повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Вдячний Уряду Великої Британії за послідовну й рішучу підтримку України у протидії російській агресії вже п'ятий рік повномасштабної війни. Надане фінансування має цільове призначення та буде спрямовано на забезпечення пріоритетних потреб сектору безпеки й оборони", – наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Перші два транші загальним обсягом 1,5 млрд фунтів стерлінгів за програмою ERA Україна отримала у березні та квітні 2025 року.

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Кошти є частиною механізму ERA країн G7 загальним обсягом $50 млрд. Кредит обслуговуватиметься і погашатиметься за рахунок майбутніх доходів від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років.

Нагадаємо, 1 квітня Європейський Союз отримав 1,4 млрд євро доходів, сформованих за рахунок відсотків із заморожених активів Центрального банку Росії, які розміщені в європейських центральних депозитаріях цінних паперів. Йдеться про прибутки, накопичені у другій половині 2025 року. Це вже четвертий подібний транш.

До цього Євросоюз спрямовав Україні додаткові 80 млн євро, сформовані за рахунок доходів від заморожених активів Росії.