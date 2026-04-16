Війна в Ірані не стала на заваді: ВВП Китаю зріс на 5% у першому кварталі, перевищивши прогнози

ВВП Китаю у першому кварталі зріс на 5% у річному вимірі, прискорившись порівняно з попереднім кварталом. Підтримку зростанню забезпечили експорт, високотехнологічне виробництво та фіскальні стимули, які компенсували слабкість внутрішнього попиту.

Про це повідомляє Financial Times.

Результат перевищив прогнози аналітиків, які очікували зростання на рівні 4,8%, а також показник попереднього кварталу ‒ 4,5%. Він також перебуває на верхній межі урядового цільового діапазону 4,5-5%.

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Додатковим фактором стало сильніше, ніж очікувалося, промислове виробництво, яке в березні зросло на 5,7% у річному вимірі проти прогнозу 5,3%.

Натомість роздрібні продажі, які відображають споживчі настрої, зросли слабше за очікування ‒ на 1,7% проти прогнозованих 2,4%.

Виробництво обладнання у першому кварталі зросло на 8,9%, високотехнологічне виробництво ‒ на 12,5%, тоді як виробництво обладнання для 3D-друку, літій-іонних акумуляторів та промислових роботів збільшилося на 54%, 40,8% та 33,2% відповідно.

"Національна економіка досягла гарного старту", ‒ завили к Національному бюро статистики КНР.

У відомстві також відзначили прискорення промислового виробництва, зокрема у секторах обладнання та високих технологій.

Водночас аналітики очікують, що економіка Китаю може зазнати впливу війни з Іраном та зростання цін на енергоносії. Це може зменшити дефляційний тиск, водночас вдаривши по прибутковості промислового сектору.

Як повідомлялося, експорт електромобілів та гібридних автомобілів із Китаю у березні зріс більш ніж удвічі та досяг рекордного рівня на тлі глобального енергетичного шоку, спричиненого війною в Ірані, який посилив інтерес до електротранспорту. Зовнішні поставки збільшилися на 140% у річному вимірі та становили 349 тис. одиниць.

Нагадаємо, у 2025 році на російському ринку онлайн-торгівлі посилилася тенденція, яка викликає занепокоєння серед місцевого бізнесу: іноземні підприємці, насамперед громадяни Китаю, дедалі активніше реєструють нові компанії. Зокрема, кожен п’ятий новостворений онлайн-бізнес у Росії був запущений саме китайськими підприємцями.